Lookman, telenovela Inter finita: cosa succede adesso con l'Atalanta

Dopo un lungo tira e molla la telenovela tra l'Inter e l'Atalanta per Ademola Lookman si chiude con un nulla di fatto. I nerazzurri, dopo settimane di attesa, non hanno trovato l'accordo con la Dea circa la valutazione dell'attaccante nigeriano: Marotta e soci non sono arrivati ai 50 milioni di euro richiesti dai Percassi e dopo che la trattativa era finita in una fase di stallo si va verso il rifiuto definitivo della Dea. In viale della Liberazioni sono pronti ad abbandonare la pista, con il direttore sportivo Piero Ausilio che guarderà altrove: il primo nome sulla lista è quello del centrocampista della Roma Manu Koné, dopodiché via alla ricerca di un attaccante e un difensore centrale.