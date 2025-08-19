Milan, Okafor a un passo dal Leeds: c'è l'accordo

Il campionato di Serie A sta per iniziare, ma probabilmente non per Noah Okafor , a un passo dall'addio al Milan . Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Nazionale svizzero è vicino al Leeds . Ci sarebbe già l'accordo di massima per un quadriennale , mentre il club rossonero per il cartellino del 25enne incasserebbe circa 13.5 milioni di sterline (poco più di 15.6 milioni di euro). Sul giocatore, secondo la stampa britannica, c'erano anche Everton e Arsenal , ma il neopromosso Leeds è pronto a chiudere la trattativa dopo aver battuto proprio i Toffees per 1-0 nella prima giornata di Premier League grazie a un rigore di Nmecha all'84'.

L'esperienza in rossonero

Okafor si trasferì dal Salisburgo al Milan nell'estate del 2023 per circa 14 milioni di euro. In rossonero non ha trovato molto spazio, anche se nel primo anno con Pioli ha realizzato diversi gol pesanti entrando dalla panchina. Successivamente con Fonseca in panchina ha segnato all'esordio stagionale nello scorso campionato, ma è stato l'unico acuto di una stagione caratterizzata da tante panchine e dai problemi fisici. Nel mercato invernale i rossoneri lo hanno ceduto in prestito al Napoli, dove lo svizzero si è laureato campione d'Italia pur collezionando appena 4 presenze, sempre nel finale di partita. Non riscattato dai partenopei, Okafor ha fatto ritorno a Milanello ed è stato protagonista nelle amichevoli estive sotto la gestione Allegri, con due doppiette contro Liverpool e Perth Glory. Ha giocato 90 minuti nell'amichevole contro il Leeds dello scorso 9 agosto: ora è pronto a trasferirsi proprio nella squadra neopromossa in Premier, con la speranza di rilanciarsi.