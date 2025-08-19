La Roma non molla Sancho e punta Piccoli: duello con la Fiorentina

A due settimane dal gong finale alla sessione estiva di trattative (previsto per lunedì 1 settembre alle ore 20) si accende il mercato delle punte. Fiorentina e Roma , infatti, hanno messo nel mirino il goleador del Cagliari Roberto Piccoli , anche se non appare semplice strapparlo al club del presidente Tommaso Giulini che lo valuta 25 milioni . La Viola da tempo ha messo nel mirino il classe 2001 ed è pronta ad affondare il colpo in prestito oneroso con obbligo di riscatto, qualora Lucas Beltran dovesse accettare di trasferirsi in Russia al CSKA Mosca. Operazione da 10-12 milioni; mentre per l’argentino è pronto un quinquennale da 3 milioni netti all’anno. Un affare tira l’altro e la Viola stringe con l’agente Alessandro Lucci , oltre che per Piccoli, anche per il rinnovo di Moise Kean fino al 2030 con ritocco dell’ingaggio dagli attuali 2,2 a 4,5 milioni a stagione. La Roma, invece, ha inserito Piccoli insieme a Krstovic (Lecce) nella short list per il dopo Dovbyk, che è tutt’altro che incedibile per Gasperini . Attenzione però: sul centravanti montenegrino è piombata anche l’ Atalanta per cautelarsi nel caso in cui dovesse sfumare l’arrivo di Muniz (Fulham), che comunque resta la prima scelta della famiglia Percassi per l’attacco (offerti 40 milioni più bonus).

Roma scatenata sul mercato

Intanto ieri la Dea ha ufficializzato l’arrivo di Zalewski dall’Inter per 17 milioni; mentre la Roma nel pomeriggio di oggi farà svolgere le visite mediche a Leon Bailey, prelevato dall’Aston Villa in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (22 milioni). I giallorossi poi non mollano la presa per Sancho, avendo già ottenuto il sì del Manchester United al trasferimento dell’ala nella Capitale per 23 milioni. L’inglese, però, non sembra ancora convintissimo di approdare in giallorosso e continua a riflettere sull’offerta da 5 milioni a stagione fino al 2030, messa sul piatto dalla Roma, che per la mediana pensa a Frendrup (Genoa), Florentino (Benfica) e Magassa (Monaco) come possibili sostituti di Konè, appetito dall’Inter e dai club inglesi. In uscita ufficiale la cessione di Kumbulla (Maiorca); mentre ora i giallorossi cercano una sistemazione per Hermoso, Salah-Edinne (interessa ad Elche e club olandesi), Pellegrini (piace in Premier League) e Baldanzi. Quest’ultimo è finito nel mirino dell’Udinese, che non perde di vista neppure Zaniolo (Galatasaray) per dare un’iniezione di fantasia all’attacco bianconero.

Le ultime di calciomercato

Sanabria (Torino) e Maleh (Lecce) sono ormai a un passo dalla Cremonese, che guarda in casa Monza: piace Mota ed è duello col Sassuolo per Colpani. I neroverdi poi insistono per ottenere il sì del centrocampista Adli (Milan) e valutano Patris (Sint Truiden) per la fascia destra. Oggi la firma di Troilo (Belgrano) col Parma: contratto fino al 2030. I ducali vogliono anche Gio Reyna (Dortmund). Pisa a caccia di innesti difensivi: nel mirino ci sono Vogliacco (Genoa) e Bonfanti (Atalanta). A proposito di centrali: il Cagliari ha chiesto Santiago Fernandez al Tallares; mentre Laporte (Al Nassr) fa gola al Como, che gli ha offerto un triennale e vuole per la porta Pena (Barcellona). Onana (Besiktas) può tornare al Genoa. Il Bologna, invece, continua la ricerca a un esterno offensivo: contatti in corso per Wesley (Al Nassr) e Rowe (Marsiglia); mentre per il centrocampo è in dirittura d’arrivo l’acquisto di Asllani (Inter). Come terzino destro restano nel mirino Zortea (Cagliari) e Zanoli (Napoli), cercato anche dall’Udinese. Belghali (Mechelen) passa al Verona, che corteggia Nelsson (Galatasaray), Felici (Cagliari) e Perez (Venezia). Infine il Villarreal è in pressing per Pinamonti (Sassuolo), nel mirino anche del Napoli.