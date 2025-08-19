Rabiot e Rowe sono sul mercato: la decisione ufficiale del Marsiglia e il motivo

Le scorse ore sono state decisamente turbolente per il Marsiglia e per Adrein Rabiot, e così il Milan ci prova per il centrocampista. L'OM ha perso malamente alla prima di campionato, a seguito del ko la lite tra il francese ex Juve e Jonathan Rowe. Da qui la decisione del club che ha deciso di inserire entrambi sia fuori rosa che in lista trasferimenti. Il club francese ha diramato un comunicato dal contenuto inequivocabile: "L'Olympique Marsiglia informa che Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati messi dal club sulla lista dei trasferimenti. Questa decisione è stata presa a causa di un comportamento inammissibile nello spogliatoio dopo la partita contro lo Stade Rennais FC, in accordo con lo staff tecnico e in applicazione del codice di condotta interno del club".
Rabiot ritrova Allegri? Il Milan ci prova
A rivelare dell'interessamento dei rossoneri per Rabiot è Sport Mediaset, che spiega come in queste ultime ore il Milan abbia effettuato un sondaggio con il Marsiglia per provare ad arrivare a lui. Che ai rossoneri piaccia il francese è notizia datata, già ad inizio giugno si paventava la possibile reunion tra il centrocampista e il tecnico toscano. I due hanno condiviso importanti stagioni insieme alla Juventus, con il classe 1995 che è stato un punto fermo nello scacchiere tattico di Allegri nella seconda parentesi bianconera dell'allenatore.
Ora le loro strade potrebbero dunque ritrovarsi, c'è un 'ma': come svela l'emittente, infatti, l'ostacolo principale per la trattativa sarebbe l'ingaggio del calciatore. Caso curioso, il primo gol del francese in Italia fu il 7 marzo 2020... proprio contro i rossoneri, con una prodezza da fuori area nonostante il risultato di San Siro, alla fine, sorrise alla squadra all'epoca allenata da Stefano Pioli. Rabiot e Allegri di nuovo insieme? La possibilità esiste, anche perché le ultime notizie che arrivano dalla Francia potrebbero agevolare l'uscita del giocatore dall'OM.
Spogliatoio di fuoco dopo il ko col Rennes
Tutto è nato dalla sconfitta alla prima giornata di Ligue 1. L'OM, che ha cominciato l'annata con grandissime aspettative, è clamorosamente caduto in casa del Rennes. Un ko che ha fatto male non solo perché sopraggiunto in pieno recupero, ma anche perché il Marsiglia ha avuto la possibilità di giocare in superiorità numerica per praticamente un'ora. Nello spogliatoio, dopo il risultato negativo, la situazione non era evidentemente tranquilla.
Come riportato dalla Francia, lì ci sarebbe stata la dura lite tra Rabiot e Rowe, con il seguente discorso di De Zerbi che non avrebbe usato mezzi termini nei confronti dei suoi giocatori. In seguito all'accesissima discussione, la decisione del club di metterli fuori rosa: se l'esterno inglese era già considerato tra i possibili partenti a prescindere da quanto accaduto (ora ci sono Roma e Bologna sulle sue tracce), niente faceva presupporre che in lista di sbarco ci potesse finire anche l'ex Juve. Evidentemente però le cose stanno andando in una direzione decisamente diversa, con Rabiot considerato fuori dal progetto.
Reunion con Allegri?
L'esperienza al Marsiglia sembra dunque essere arrivata al capolinea per Rabiot, che potrebbe ritrovare sulla sua strada Massimiliano Allegri dopo l'esperienza alla Juve. Il giocatore arrivò a Torino dal Psg: 'prenotato' da mesi quando c'era Allegri in panchina, non si incrociò col tecnico toscano. Il trainer infatti lasciò la Juve a fine campionato 2018/19, e nell'estate 2019 Rabiot arrivò in bianconero.
Voluto da Allegri ma senza trovarsi subito, i due hanno comunque avuto modo, successivamente, di lavorare insieme, quando l'allenatore tornò a sedere sulla panchina juventina nel 2021. Tre stagioni vissute insieme, fino al 2024, con Rabiot che ha raggiunto probabilmente l'espressione massima del suo potenziale a Torino e, chissà, forse di tutta la sua carriera. A sugellare il tutto la vittoria della Coppa Italia nel 2024, in quella che fu l'ultima stagione di entrambi in bianconero. Senza dimenticare il saluto polemico di Rabiot quando la Juve decise di separarsi dal tecnico in maniera anticipata.
