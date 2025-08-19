"Rabiot scaricato dal Marsiglia!". E c'è subito Allegri: la clamorosa ipotesi

Le scorse ore sono state decisamente turbolente per il Marsiglia e per Adrein Rabiot , e così il Milan ci prova per il centrocampista. L'OM ha perso malamente alla prima di campionato, a seguito del ko la lite tra il centrocampista francese e Jonathan Rowe . Da qui la decisione del club è stata perentoria: entrambi messi momentaneamente fuori rosa . Una situazione in cui starebbe provando ad inserirsi la squadra di Massimiliano Allegri. Anche perché Roberto De Zerbi avrebbe deciso di fare a meno del centrocampista, che sarebbe improvvisamente finito sul mercato.

Rabiot ritrova Allegri? Il Milan ci prova

A rivelare dell'interessamento dei rossoneri per Rabiot è Sport Mediaset, che spiega come in queste ultime ore il Milan abbia effettuato un sondaggio con il Marsiglia per provare ad arrivare a lui. Che ai rossoneri piaccia il francese è notizia datata, già ad inizio giugno si paventava la possibile reunion tra il centrocampista e il tecnico toscano. I due hanno condiviso importanti stagioni insieme alla Juventus, con il classe 1995 che è stato un punto fermo nello scacchiere tattico di Allegri nella seconda parentesi bianconera dell'allenatore.

Ora le loro strade potrebbero dunque ritrovarsi, c'è un 'ma': come svela l'emittente, infatti, l'ostacolo principale per la trattativa sarebbe l'ingaggio del calciatore. Caso curioso, il primo gol del francese in Italia fu il 7 marzo 2020... proprio contro i rossoneri, con una prodezza da fuori area nonostante il risultato di San Siro, alla fine, sorrise alla squadra all'epoca allenata da Stefano Pioli. Rabiot e Allegri di nuovo insieme? La possibilità esiste, anche perché le ultime notizie che arrivano dalla Francia potrebbero agevolare l'uscita del giocatore dall'OM.

"De Zerbi non vuole più Rabiot"

A rivelare la clamorosa novità è RTL. La fonte francese ha raccontato come sia stata informata dalla mamma e agente di Rabiot, Veronique, della volontà del tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi di separarsi dal calciatore. Veronique, dopo la sanzione da parte del club, avrebbe chiesto informazioni in merito e soprattutto se sarebbe stata revocata. Ma non sarebbe mai arrivata una risposta dal club ed in particolare dal direttore sportivo Mehdi Benatia.

Nella mattinata di oggi l'avvocato di Rabiot sarebbe stato contattato da Benjamin Arnaud, segretario generale dell'OM, per comunicargli che De Zerbi non voleva più il giocatore nella sua rosa. Secondo quanto riferito da RTL la motivazione del tecnico italiano sarebbe stata la mancanza di impegno di Rabiot rispetto alla passata stagione: una spiegazione che l'entourage del centrocampista non avrebbe ritenuto accettabile. E dunque, vista l'ultimissima novità, chissà che le possiblità per il Milan di arrivare al francese non aumentino in maniera esponenziale nelle prossime ore.