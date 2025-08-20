Vlahovic da piano B a uomo mercato: Milan e Napoli fremono, la Juve li aspetta. Cosa può succedere

Correva l’anno 2022. Antonio Conte - ai tempi tecnico del Chelsea - l’aveva detto in inglese e con tanto di sorrisone scherzoso durante una conferenza stampa: "You can choose the wrong wife but not your goalkeeper and striker". Vale a dire: puoi scegliere la moglie sbagliata, ma non puoi sbagliare il portiere e l’attaccante. Soprattutto, l’attaccante, aveva poi sottolineato tornando serio. E aveva ammesso, il tecnico, che questa regola-regina del calciomercato era figlia della pragmatica lucidità dell’amico Pantaleo Corvino, direttore sportivo tra i più apprezzati e brillanti nell’ambiente. Con Conte e Corvino concordano molti addetti ai lavori (magari al netto delle riflessioni coniugali). Tanto è vero che proprio la ricerca dell’Attaccante, quello con la A maiuscola, sta catalizzando le energie e i budget di quasi tutti i club italiani. Top club compresi. Suo malgrado, in un certo senso, fa eccezione l’Inter: ha deposto quasi in toto le speranze di tesserare Lookman e ha preso... i popcorn. Guarda divertita la Juve, il Milan, il Napoli che si scornano, studiano, aspettano, pestano i piedi per risolvere il nodo bomber.
Lukaku: caccia al sostituto
È un gioco a incastri che tiene tutti sul chi va là. E ovviamente il fatto che il Napoli, purtroppo alle prese con il grave infortunio di Lukaku, si sia gettato nella mischia rende il tutto ancora più intricato. Il Napoli ha bisogno di sostituire il bomber belga con un attaccante dello stesso valore. Serve un top ed è necessario che venga preso entro questa settimana, così da consegnare alla Lega di Serie A una lista dei 25 dalla quale sia stato depennato il nome di Big Rom e alla quale sia stato aggiunto quello del nuovo innesto. Paradossalmente, pure il ds Manna è alle prese con un infortunio (al tendine d’Achille: fatale è stata una partita di calcetto), ciò nonostante trascorre tutta la giornata al telefono, devoto alla causa. Numerosi i contatti fino a questo momento: da Nico Jackson del Chelsea (i Blues chiedono 55 milioni più bonus), ad Andrea Pinamonti del Sassuolo, passando per Breil Embolo del Monaco (28 anni, nazionale svizzero), fino a Tolu Arokodare, classe 2000, attaccante del Genk. Questi ultimi due profili hanno le caratteristiche più simili a Lukaku.
Vlahovic e Hojlund al centro del mercato rossonero
Il prezzo di Embolo è 10 milioni, mentre il calciatore chiede un ingaggio da 3 milioni, bonus inclusi; per il nigeriano occorrono 20 milioni più bonus. Alto 1,97, nell’ultima stagione ha collezionato 45 presenze e ha segnato 23 reti. Dettaglio non di poco conto, anzi emblematico: Arokodare è stato proposto anche al Milan, che ha bisogno come il Napoli di un attaccante centrale. I due club da tempo si stanno scontrando su questo ruolo. Hojlund dello United e Vlahovic della Juve sono nomi più infuocati. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare, del resto, è stato chiaro: "Un attaccante deve arrivare". Il Milan lavora a un "nove come Giroud", per citare sempre il dirigente albanese, dallo scorso giugno. E già due mesi fa un nome chiaro in testa al club e ad Allegri era quello di Vlahovic. Il serbo è sempre rimasto nei radar, ci sono stati contatti con il suo entourage - che ha espresso gradimento - e pure con la Juventus, ma al tempo stesso non è stato mai la prima scelta del Milan principalmente per questioni economiche. Tare e Furlani col passare delle settimane hanno atteso il domino delle punte in Europa, valutato diversi profili e negli ultimi quindici giorni hanno iniziato a lavorare con forza su Hojlund, ottenendo un’apertura dal Manchester United.
Milan-Hojlund, il nodo è la formula
I Red Devils domenica hanno di fatto ufficializzato al danese la sua esclusione dal progetto di Amorim, però Hojlund continua ad avere dubbi. Non tanto sul Milan, quanto sulla formula del suo trasferimento: l’ex atalantino non vuole muoversi in prestito senza la certezza di essere poi acquistato nell’estate 2026. Il Milan però si è mosso finora su un prestito oneroso (5-6 milioni) con diritto di riscatto a 35 (contro i 45 richiesti dallo United). Nel mentre è arrivato appunto il ko di Lukaku, col Napoli pronto a inserirsi fra United e Milan. Ma sempre ragionando sul prestito, ottenendo da Hojlund le stesse risposte... freddine. E quindi? Il danese rimane la prima scelta del Milan, però i rossoneri non possono perdere tempo, a maggior ragione considerando che Leao salterà probabilmente le prime due giornate di A ed è stato ceduto Okafor al Leeds.
La Roma offre Dovbyk
Per questo il “piano B” Vlahovic sta ora scaldando i motori a Casa Milan: la strada sarebbe percorribile soprattutto se la Juve dovesse accettare una proposta fra i 16 e i 20 milioni e il serbo uno stipendio non superiore ai 5, massimo 6 milioni più bonus (in quel caso servirebbe l’incentivo all’uscita da parte della Juve). Considerando l’entità delle cifre in ballo, il club bianconero ha messo in conto il fatto che sviluppi concreti possano verificarsi soltanto negli ultimi giorni di mercato. Altre soluzioni per il Diavolo? Le stesse del Napoli: Nicolas Jackson del Chelsea (ma oggi costa 50 milioni) o Embolo del Monaco; mentre ieri è stato nuovamente offerto da intermediari Dovbyk della Roma. L’ultima idea? Conrad Harden, 20enne danese dello Sporting Lisbona, valutato 25-30 milioni.
