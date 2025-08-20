Vlahovic da piano B a uomo mercato: Milan e Napoli fremono, la Juve li aspetta. Cosa può succedere

Vlahovic e Hojlund al centro del mercato rossonero

Il prezzo di Embolo è 10 milioni, mentre il calciatore chiede un ingaggio da 3 milioni, bonus inclusi; per il nigeriano occorrono 20 milioni più bonus. Alto 1,97, nell’ultima stagione ha collezionato 45 presenze e ha segnato 23 reti. Dettaglio non di poco conto, anzi emblematico: Arokodare è stato proposto anche al Milan, che ha bisogno come il Napoli di un attaccante centrale. I due club da tempo si stanno scontrando su questo ruolo. Hojlund dello United e Vlahovic della Juve sono nomi più infuocati. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare, del resto, è stato chiaro: "Un attaccante deve arrivare". Il Milan lavora a un "nove come Giroud", per citare sempre il dirigente albanese, dallo scorso giugno. E già due mesi fa un nome chiaro in testa al club e ad Allegri era quello di Vlahovic. Il serbo è sempre rimasto nei radar, ci sono stati contatti con il suo entourage - che ha espresso gradimento - e pure con la Juventus, ma al tempo stesso non è stato mai la prima scelta del Milan principalmente per questioni economiche. Tare e Furlani col passare delle settimane hanno atteso il domino delle punte in Europa, valutato diversi profili e negli ultimi quindici giorni hanno iniziato a lavorare con forza su Hojlund, ottenendo un’apertura dal Manchester United.