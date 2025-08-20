Calciomercato Juve: Hjulmand il prescelto, compromesso O'Riley, sorprese Rabiot e Kessie!

TORINO - Il centrocampo della Juventus si appresta ad accogliere un volto nuovo. Almeno un volto nuovo. La partenza di Douglas Luiz e gli ammiccamenti arabi intorno a Locatelli , infatti, impongono a Damien Comolli di sfogliare la margherita in mediana. Per compensare, numericamente, le defezioni, anche se l’arretramento di Koopmeiners davanti alla difesa - soluzione che pare poter presto assumere i crismi dell’ufficialità, per così dire - attenua le necessità a una decina di giorni dal gong sulla sessione di mercato. Il rinforzo ideale è da tempo nella testa e negli algoritmi del dg bianconero, che - al pari di Tudor - ritiene Morten Hjulmand l’innesto ideale per dotare la squadra di una solida regia, all’indomani dell’esperimento fallito proprio con Douglas Luiz . C’è un però, e non di quelli secondari: il danese ha una clausola da 80 milioni e, anche al di là della nota contrattuale, lo Sporting valuta il suo cartellino tra i 50 e i 60 milioni.

Juve-O’Riley: c'è l'intesa

Troppi secondo la Juventus, che - per altro - rischia di dover presto fare i conti anche con un’altra pretendente, per giunta più facoltosa, come il Manchester United, dove in panchina siede quell’Amorim che a Lisbona è stato il mentore di Hjulmand. Operazione difficile, insomma. Anche se non impossibile, soprattutto se i bianconeri reputassero sostenibile una sorta di “due per uno”, con due uscite a finanziare l’arrivo dell’ex Lecce. Altrimenti? Il compromesso più sostenibile nel rapporto qualità-costo porta i bianconeri sulle tracce di Matt O’Riley, altro centrocampista danese, a dispetto di un cognome chiaramente britannico che tradisce le origini londinesi, ma dalle caratteristiche differenti rispetto al connazionale. Niente regia pura, in questo caso, ma gamba, intensità e inserimenti. Il Brighton lo valuta intorno ai 30 milioni e ha aperto a una formula con iniziale prestito, mentre il giocatore vanta già un’intesa di massima con la Juventus, cui è stato proposto dal suo stesso entourage.

O'Riley: "Non ho idea del mercato"

O’Riley è sceso in campo nel primo turno di Premier, lo scorso week-end, e ha anche segnato dal dischetto: "Ma non ho idea del mercato, in tutta onestà. Cerco di non pensarci mai per una questione di tranquillità mentale. Se il tuo nome viene citato così spesso è perché probabilmente c’è davvero un certo interesse. Qui però sono felice e mi sto divertendo: questo è tutto ciò che so", ha nicchiato il danese nelle ultime ore. Ma gli ultimi giorni di mercato sono per tradizione i più convulsi, quindi non possono essere escluse a priori altre piste. Come quella che conduce a una vecchia conoscenza del calcio italiano quale Kessié, in forza proprio a quell’Al Ahli che ha affondato il colpo per Locatelli. O come quella che porta al grande ex Rabiot, da ieri a tutti gli effetti sul mercato dopo i problemi comportamentali nello spogliatoio del Marsiglia. E sullo sfondo resta anche il nome del maliano Yves Bissouma, ai margini del nuovo progetto Tottenham, club con cui è entrato nell’ultimo anno di contratto.

