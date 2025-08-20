Locatelli risponde alle voci di mercato: il gesto per la Juve dice tutto

Il punto finale alle voci di mercato: è questa la sensazione che rimanda l'ultimo post social pubblicato da Manuel Locatelli . Il capitano della Juve, nei giorni scorsi, era finito nel mirino dell' Al Ahli : il club arabo aveva formulato una prima proposta da 25 milioni di euro per il bianconero, un'offerta che la società aveva prontamente respinto . Ma a scrivere la parola fine alla querelle di calciomercato ci ha pensato lo stesso giocatore.

Locatelli in Arabia? Lui risponde: "Juve, fino alla fine!"

Una foto iconica, lui che esulta in mezzo ai tifosi bianconeri al Penzo contro il Venezia dopo aver segnato su rigore la rete della vittoria per 3-2, che voleva dire qualificazione alla Champions League. Lo scatto, pubblicato in una story Instagram, è corredato da un messaggio inequivocabile: "Fino alla fine", con tanto di pallini bianconeri. Un post che sa di volontà di scacciare via ogni dubbio: Locatelli è e rimane un punto fermo della Juventus di Igor Tudor, sia in termini tecnici che di leadership ricoprendo il ruolo di capitano della squadra.

Difficile a questo punto ipotizzare qualche tipo di rilancio da parte dell'Al Ahli a seguito della doppia chiusura arrivata da Torino, sia dalla Juve che dallo stesso calciatore. Una dimostrazione forte del legame che lo unisce al club, accantonando le sirene arabe che provavano ad attrarlo con un ingaggio annuo importantissimo e rimanendo nella sua... squadra del cuore.

Le parole prima del test con la Next Gen

D'altronde proprio Locatelli una settimana fa, in occasione del test in famiglia con la Next Gen, aveva recitato parole importanti prima del fischio d'inizio: "Per me è un'emozione incredibile essere il capitano della mia squadra del cuore: è una responsabilità grande, ma sono fiero di averla. Ma non voglio parlare di me oggi, voglio citare una leggenda del nostro club ovvero Gianluca Vialli. Persona e capitano incredibile, c'è una sua frase scritta sulle nostre mura, ovvero 'Con il lavoro di squadra si vince'. Dobbiamo essere noi come giocatori e voi tutti, perché abbiamo un unico obiettivo, tornare a vincere con questa maglia: forza Juve". La conferma è arrivata con i fatti, con la ferrea volontà di restare bianconero nonostante qualche riflessione sulla proposta ci sia inevitabilmente stata. In un calcio che vede sempre più al centro il potere economico, a volte prevale ancora il romanticismo.

