Renato Veiga non tornerà alla Juventus . Il difensore portoghese, arrivato in bianconero in prestito dal Chelsea lo scorso gennaio, ha giocato la seconda parte di stagione a Torino. Rientrato a Londra, quest'estate si era comunque paventata la possibilità che il centrale potesse tornare alla corte di Igor Tudor , ma non sarà così: il difensore è vicino al trasferimento a titolo definitivo, cambiando campionato.

Renato Veiga, niente Juve: va al Villarreal

A raccontarlo è Fabrizio Romano, che ha sottolineato come Renato Veiga sia ad un passo dal trasferirsi in Liga, al Villarreal. Investimento tutt'altro che banale per il 'Sottomarino giallo', che infatti verserà nelle casse del Chelsea 29,5 milioni di euro, bonus inclusi. A questi si aggiungerebbe anche un'importante percentuale sulla futura rivendita in favore del Blues. Dunque niente ritorno in bianconero per il difensore, che ha indossato la maglia della Juve per 15 volte tra campionato e Champions League dal suo arrivo nel mercato invernale. Il classe 2003, dunque, riparte dalla Spagna: dopo gli inizi in Portogallo e le esperienze in Svizzera, Germania, Inghilterra e Italia ora per Veiga la prima avventura in Liga.

