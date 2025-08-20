Tuttosport.com

Boniface-Milan, Hojlund-Napoli: il mercato dei bomber si accende! Juve, Vlahovic e Kolo Muani...

L'attaccante del Bayer Leverkusen vicino ai rossoneri, il danese dello United in pole per gli azzurri. Futuro Dusan e Randal: cosa può succedere
3 min

Il mercato degli attaccanti in Serie A continua a tenere banco. La Juve è ancora alle prese con l'affare Randal Kolo Muani, ma anche Napoli e Milan sono alla ricerca di una punta. I due club avrebbero potuto guardare proprio in casa bianconera, risolvendo il rebus Dusan Vlahovic. In realtà nelle ultime ore entrambe le società avrebbero virato con decisione su due centravanti diversi: alla corte di Massimiliano Allegri pronto ad arrivare Victor Boniface, a quella di Antonio Conte invece potrebbe giungere Rasmus Hojlund.

Boniface al Milan: i dettagli

Hojlund è in uscita dal Manchester United, e dopo essere stato seguito a lungo dal Milan alla fine sembrerebbe dirigersi direzione Napoli. Come raccontato da SkySport, infatti, i rossoneri nella giornata di oggi avrebbero intensificato i contatti con il Bayer Leverkusen per Boniface, raggiungendo anche un'intesa di massima sulla formula del trasferimento e sulle cifre: l'attaccante 24enne pronto ad arrivare a Milano in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Dunque gli altri profili, Hojlund e Vlahovic, perdono decisamente quota per l'approdo in rossonero.

Napoli, virata su Hojlund

La punta dello United, che non rientra nei piani di Amorim, sarebbe però finito nel mirino del Napoli: gli azzurri sono alla ricerca di un centravanti dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, col belga che resterà fuori a lungo, e al momento l'ex Atalanta sarebbe l'obiettivo numero uno. Secondo l'emittente i partenopei starebbero provando a chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto. Al contempo, però, rimane sempre viva la pista Artem Dovbyk dalla Roma, che poteva rappresentare un'idea anche per il Milan, almeno fino a questa mattina. E Vlahovic?

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Vlahovic, che si fa? C'è lo scoglio ingaggio

Resta da sciogliere il nodo Vlahovic. L'attaccante non rappresenta più una prima opzione per la Juve, con i bianconeri che hanno deciso di chiudere per il ritorno di Kolo Muani dal Psg a prescindere dall'uscita o meno dell'attuale numero 9. Gli estimatori per l'attaccante serbo non sono mai mancati, la problematica più grande però era e rimane la stessa: l'ingaggio. Uno scoglio non semplice da superare in sede di trattative, nonostante il solo anno di contratto rimastogli con i bianconeri e il costo del cartellino quindi non eccessivamente esoso per un calciatore del suo valore.

La possibile permanenza

E così, a una decina di giorni dalla chiusura del calciomercato, la vicenda Vlahovic continua a vivere una situazione di impasse. Con il Milan che sta per chiudere Boniface e il Napoli che ha virato con decisione su Hojlund e tiene Dovbyk come alternativa, le possibilità che l'ex Fiorentina rimanga alla Juve sembrano decisamente aumentare. I pochi giorni che mancano alla fine della campagna acquisti, in questo senso, di certo non aiutano: Vlahovic potrebbe dunque restare in bianconero alla corte di Tudor con Kolo Muani che in ogni caso, a prescindere dalla situazione di Dusan, si unirà al gruppo del tecnico croato. L'allenatore della Juve spera ovviamente di averlo a disposizione già per la sfida contro il Parma per l'esordio in campionato della Vecchia Signora.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

