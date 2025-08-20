Boniface-Milan, Hojlund-Napoli: il mercato dei bomber si accende! Juve, Vlahovic e Kolo Muani...

Il mercato degli attaccanti in Serie A continua a tenere banco. La Juve è ancora alle prese con l'affare Randal Kolo Muani , ma anche Napoli e Milan sono alla ricerca di una punta. I due club avrebbero potuto guardare proprio in casa bianconera, risolvendo il rebus Dusan Vlahovic . In realtà nelle ultime ore entrambe le società avrebbero virato con decisione su due centravanti diversi: alla corte di Massimiliano Allegri pronto ad arrivare Victor Boniface , a quella di Antonio Conte invece potrebbe giungere Rasmus Hojlund .

Boniface al Milan: i dettagli

Hojlund è in uscita dal Manchester United, e dopo essere stato seguito a lungo dal Milan alla fine sembrerebbe dirigersi direzione Napoli. Come raccontato da SkySport, infatti, i rossoneri nella giornata di oggi avrebbero intensificato i contatti con il Bayer Leverkusen per Boniface, raggiungendo anche un'intesa di massima sulla formula del trasferimento e sulle cifre: l'attaccante 24enne pronto ad arrivare a Milano in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Dunque gli altri profili, Hojlund e Vlahovic, perdono decisamente quota per l'approdo in rossonero.

Napoli, virata su Hojlund

La punta dello United, che non rientra nei piani di Amorim, sarebbe però finito nel mirino del Napoli: gli azzurri sono alla ricerca di un centravanti dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, col belga che resterà fuori a lungo, e al momento l'ex Atalanta sarebbe l'obiettivo numero uno. Secondo l'emittente i partenopei starebbero provando a chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto. Al contempo, però, rimane sempre viva la pista Artem Dovbyk dalla Roma, che poteva rappresentare un'idea anche per il Milan, almeno fino a questa mattina. E Vlahovic?