Vlahovic, così perdi tu e non la Juve: Comolli aiuta Tudor, i due scenari rimasti

TORINO - C’era una volta, il rischio calcolato. Oggi? C’è un po’ di apprensione, un filo di preoccupazione, la sensazione - più vera, più viva - che da questo mercato Dusan Vlahovic non esca proprio vincitore. Almeno per ora. Del resto, le dinamiche innescate nelle ultime ventiquattr’ore, con il Milan più vicino a Boniface e Hojlund (e non solo) nel mirino del Napoli , gli chiudono ogni prospettiva italiana, ma soprattutto etichettano il serbo come montagna da scalare per chiunque osi avvicinarsi. È così da tempo. Non è cambiato nulla, non l’ha fatto nemmeno il tempo trascorso, non lo farà neanche l’arrivo certo di Kolo Muani . E a proposito del francese: la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest , definita in ogni minimo dettaglio con la sola attesa del giocatore in Inghilterra per visite e firma, libera finalmente lo spazio per la telefonata tanto desiderata. Kolo sarà a Torino nelle prossime ore, e lui in primis spera di essere così a disposizione per la partita con il Parma del 24 agosto, per la quale la Juve conta di impostare pure un’altra operazione, magari a centrocampo.

Comolli, la scelta su Vlahovic

La decisione di Comolli di procedere a prescindere da Dusan Vlahovic ha fatto sì che il nodo venisse ugualmente sciolto, e che soprattutto Igor Tudor potesse ragionare con maggiore serenità in vista degli impegni futuri. Tant’è: il tecnico ora attende esclusivamente l’accelerata finale, consapevole che questi colpi, quei 2 o 3 richiesti già al termine della scorsa stagione, possano diventare determinanti per dare seguito alle promesse di ambizione e competitività. Non erano solo proclami: nemmeno gli piacciono. Erano semmai ragionamenti ad alta voce, condivisi con (e per) i tifosi, per i quali si aspetta ancora un supporto diretto da parte della società. Arriverà. Coi suoi tempi, ma ci sarà.

Dal Milan alla Juve: cosa succede ora

Un ragionamento che si può estendere all’addio di Vlahovic, per cui in questo momento possono aprirsi due strade e altrettanti scenari. Il primo: un ritorno di fiamma rossonero nel caso in cui il club decidesse di andare oltre l’attaccante del Bayer Leverkusen, magari sperando e puntando su un prezzo di saldo, magari per tamponare un’eventuale cessione di Gimenez; il secondo: restare in bianconero per i prossimi sei mesi, quindi procedere con altre prospettive verso la scelta della nuova squadra, in un mercato - quello invernale - che sarà comunque molto diverso da quello estivo.