Nico Gonzalez, contatto Simeone e Gasp a oltranza: la Juve può cambiare prezzo

La prova generale di sabato sera, a Bergamo, ha rappresentato la cartina di tornasole più sincera sullo stato di salute della nuova Juventus, a pochi giorni dal taglio del nastro sulla stagione. E Igor Tudor ha buoni motivi per abbozzare un sorriso, in attesa della riprova del campo quando in palio ci saranno i tre punti. La vittoria in casa dell’Atalanta, infatti, ha condensato in 90’ il primo gol bianconero di David, l’orgoglioso ingresso in campo di Vlahovic, i progressi di Koopmeiners sulla mediana, una generale crescita da parte delle seconde linee. Ma, tra tante luci, il tecnico croato ha dovuto fare i conti anche con qualche ombra. Una in particolare.
Nico Gonzalez e la "controprestazione"
Quella di Nico Gonzalez alla New Balance Arena, infatti, può essere etichettata come la più classica delle “controprestazioni”. Una serata svagata, quasi svogliata, probabilmente in linea con lo stato d’animo fiacco che sta accompagnando le ultime giornate dell’argentino. Che non si sente appieno parte del progetto tecnico, men che meno nella posizione di esterno “a tutto campo” cui è stato relegato, come alternativa al volto nuovo Joao Mario. Un disimpegno direttamente in fallo laterale, un goffo incespicamento sul pallone: diapositive di un test che ha dato esito preoccupante. Nella testa dell’ex viola, d’altronde, in questi giorni ci sono anche retropensieri di mercato. Perché l’entourage del giocatore sta vagliando le alternative, dopo una sola stagione trascorsa a Torino.
Nico Gonzalez, contatto con Simeone
E perché Nico Gonzalez ha avuto un contatto diretto, negli scorsi giorni, con il “Cholo” Simeone. E proprio l’Atletico Madrid, al momento, risulta la pretendente più accreditata per mettere le mani sull’esterno offensivo che, per ora, in bianconero non ha lasciato il segno. Ci sarebbe anche la Roma. Anzi, c’è anche la Roma. A meno che un esito positivo del tira-e-molla con Sancho non sollevi i giallorossi dalla necessità di accaparrare un altro elemento d’attacco da consegnare a Gasperini, che un anno fa - di questi tempi - non a caso stava contendendo proprio l’albiceleste alla Juventus con l’allora “sua” Atalanta. La spuntò Giuntoli, un’estate fa, grazie a una ricca proposta consegnata alla Fiorentina. Ma Gasp non ha cambiato idea sulle qualità del giocatore nemmeno di fronte alla scialba annata torinese.
Nico, la cifra chiesta da Comolli
Il problema, al momento, è dettato dalla cifra richiesta da Comolli, partito da quota 30 milioni. Ma disposto a trovare una soluzione differente. Una soluzione “alla Douglas Luiz”, per così dire. Se Nico Gonzalez oggi pesa a bilancio per circa 28 milioni, infatti, tra un anno l’entità scenderà intorno ai 21. Ed ecco che la cifra, attraverso un prestito a condizioni di riscatto piuttosto sicure, diventa abbordabile per tanti. Atletico compreso, appunto. Un tassello che lo stesso dg bianconero sfrutterebbe per continuare a completare il puzzle per Tudor: con l’uscita dell’argentino, infatti, sarebbe più semplice avere margine per convincere il Lilla a cedere Edon Zhegrova, in scadenza tra dieci mesi. Potrebbero bastare 18 milioni, al massimo 20. Anche perché un accordo per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione, bianconeri e entourage del kosovaro, già ce l’hanno...
La prova generale di sabato sera, a Bergamo, ha rappresentato la cartina di tornasole più sincera sullo stato di salute della nuova Juventus, a pochi giorni dal taglio del nastro sulla stagione. E Igor Tudor ha buoni motivi per abbozzare un sorriso, in attesa della riprova del campo quando in palio ci saranno i tre punti. La vittoria in casa dell’Atalanta, infatti, ha condensato in 90’ il primo gol bianconero di David, l’orgoglioso ingresso in campo di Vlahovic, i progressi di Koopmeiners sulla mediana, una generale crescita da parte delle seconde linee. Ma, tra tante luci, il tecnico croato ha dovuto fare i conti anche con qualche ombra. Una in particolare.
Nico Gonzalez e la "controprestazione"
Quella di Nico Gonzalez alla New Balance Arena, infatti, può essere etichettata come la più classica delle “controprestazioni”. Una serata svagata, quasi svogliata, probabilmente in linea con lo stato d’animo fiacco che sta accompagnando le ultime giornate dell’argentino. Che non si sente appieno parte del progetto tecnico, men che meno nella posizione di esterno “a tutto campo” cui è stato relegato, come alternativa al volto nuovo Joao Mario. Un disimpegno direttamente in fallo laterale, un goffo incespicamento sul pallone: diapositive di un test che ha dato esito preoccupante. Nella testa dell’ex viola, d’altronde, in questi giorni ci sono anche retropensieri di mercato. Perché l’entourage del giocatore sta vagliando le alternative, dopo una sola stagione trascorsa a Torino.
Nico Gonzalez, contatto con Simeone
E perché Nico Gonzalez ha avuto un contatto diretto, negli scorsi giorni, con il “Cholo” Simeone. E proprio l’Atletico Madrid, al momento, risulta la pretendente più accreditata per mettere le mani sull’esterno offensivo che, per ora, in bianconero non ha lasciato il segno. Ci sarebbe anche la Roma. Anzi, c’è anche la Roma. A meno che un esito positivo del tira-e-molla con Sancho non sollevi i giallorossi dalla necessità di accaparrare un altro elemento d’attacco da consegnare a Gasperini, che un anno fa - di questi tempi - non a caso stava contendendo proprio l’albiceleste alla Juventus con l’allora “sua” Atalanta. La spuntò Giuntoli, un’estate fa, grazie a una ricca proposta consegnata alla Fiorentina. Ma Gasp non ha cambiato idea sulle qualità del giocatore nemmeno di fronte alla scialba annata torinese.