Nicolussi e l'intreccio Toro, Bologna e... Inter: quanti colpi di scena

Un colpo di scena dopo l’altro : con Asllani sempre più vicino a un trasferimento al Torino, nella tarda serata di ieri. Sorpasso sul Bologna, per la società granata. E nuove trattative tra il Torino e l’ Inter per il regista albanese, dopo che nelle ore precedenti i dirigenti rossoblù non erano riusciti a trovare un accordo con Asllani sull’ingaggio (richiesta di 2 milioni netti). E dopo che, a sua volta, il Torino si era visto respingere l’offerta presentata al Venezia per Nicolussi Caviglia (6 milioni più 1 di bonus). E adesso raccontiamo i fatti di questa nuova giornata convulsa, con Vagnati e Cairo in azione su tavoli diversi nell’ottica di regalare a Baroni quel centrocampista che è diventato (insieme al terzino sinistro) la nuova priorità del mercato granata.

Gli ultimi giorni con Nicolussi Caviglia

Negli ultimi giorni, si sa, la dirigenza granata aveva lavorato per trovare un accordo con Nicolussi Caviglia, riuscendo a strappare il suo sì per un quadriennale da 900 mila euro a stagione (a salire). Il tutto, dopo che il Bologna aveva trovato l’accordo con l’Inter per il trasferimento di Asllani, fuori dai piani dei nerazzurri, per circa 9,5 milioni più il 30% alla società milanese in caso di rivendita (accordo tra le società, ma non tra il Bologna e il giocatore sull’ingaggio richiesto).

Per quanto riguarda Nicolussi Caviglia, il nodo fondamentale per il Torino restava l’accordo con il club lagunare. Col Venezia Vagnati ha lavorato da lunedì per trovare un’intesa: e anche ieri il dt ha presentato una nuova proposta, da 6 milioni più 1 di bonus per un trasferimento immediato a titolo definitivo (sempre sullo sfondo, il possibile prestito del jolly offensivo Oristanio). Il Venezia però ieri pomeriggio bocciava la proposta del Torino: il club lagunare vorrebbe ottenere tra 7 e 8 milioni (a fronte dei 10 milioni di richiesta iniziale) per cedere il suo regista.

La svolta su Asllani

A quel punto il Bologna, che intanto continuava a offrire poco più di 1,5 milioni di stipendio ad Asllani senza ottenere il sì del regista albanese, tornava a sondare proprio Nicolussi Caviglia, a fronte del mancato accordo tra Torino e Venezia. E il Torino, a sua volta, si ributtava su Asllani, dandogli la disponibilità a venirgli meglio incontro sotto il profilo dello stipendio. Forte dell’apertura dell’albanese (come già nel corso della scorsa settimana, prima del rilancio del Bologna di domenica), il Torino ha così riaperto le trattative con l’Inter: offerto un prestito oneroso a 1,5 milioni con un diritto di riscatto a 12. La società nerazzurra, pur di risolvere il problema, ha ricominciato a discutere con i vertici granata. E le trattative sono così proseguite nella notte, col Toro nuovamente in pole su Asllani, rispetto al Bologna, ma tenendo sempre in caldo anche Nicolussi Caviglia, quale alternativa possibile.