Hojlund a un passo dal Napoli: cosa manca dopo il via libera United

È entrata nel vivo la caccia del Napoli al sostituto di Romelu Lukaku , che ha scelto di non operarsi puntando sulla terapia conservativa per curare la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra (rimarrà out almeno fino a dicembre, tanto che potrebbe finire fuori lista per liberare uno slot in più per un calciatore over). Prende quota la pista che porta a Rasmus Hojlund , che il Manchester United ha messo in uscita - nonostante lui volesse restare ancora a Old Trafford - ed è disposto a cedere in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (40 milioni). Via libera dei Red Devils, anche se manca ancora l’ok definitivo del centravanti danese che preferirebbe trasferirsi a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Valutazioni in corso.

Alternative ad Hojlund. Accelerata per Elmas

L’arrivo di Hojlund sarebbe vantaggioso anche a livello di slot per le liste, dato che è inscrivibile tra gli under (ovvero i calciatori nati dopo il primo gennaio 2003). Le alternative all’ex Atalanta restano Artem Dovbyk (Roma) e Andrea Pinamonti (Sassuolo). Nel frattempo i campioni d’Italia accelerano per il ritorno di Elmas come esterno offensivo. Offerto al Lipsia un prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto (11,5 milioni), ma i tedeschi chiedono l’obbligo per cedere il macedone. Si tratta. Per la mediana rimane viva la pista Andy Diouf (Lens), mentre nelle prossime ore gli azzurri contano di chiudere per l’acquisto del terzino destro Juanlu Sanchez (Siviglia) per 17 milioni più il 10% sulla futura vendita: un arrivo che potrebbe sbloccare le partenze di Zanoli (Udinese in pole sulla Fiorentina) e Mazzocchi (richiesto da Pisa e Cagliari).

Udinese scatenata. Roma e Cremonese attive

Letteralmente scatenata proprio l’Udinese che non molla la presa per il centravanti polacco Buksa (offerti 5 milioni al Midtyjlland). I friulani restano in pressing per riportare in Italia Nicolò Zaniolo: trattativa in corso col Galatasaray per il prestito con diritto di riscatto. C’è l’apertura del fantasista, anche se i turchi continuano a chiedere la cessione a titolo definitivo o almeno l’obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il piano B dei Pozzo come trequartista è un altro mancino: chiesto Tommaso Baldanzi (Roma) in prestito con diritto di riscatto. Sempre molto attiva la Roma che aspetta il via libera del Legia Varsavia per il centrale polacco Ziolkowski e pensa a Frendrup (Genoa) per la mediana.

Gasperini insiste sempre per avere un esterno offensivo di piede destro: il preferito resta Sancho (via libera del Manchester United per la cessione a 23 milioni), che però non ha ancora sciolto le riserve in merito alla proposta capitolina. Alla società giallorossa è stato anche offerto l’attaccante Embolo (in uscita dal Monaco): una pista possibile in caso di partenza di Dovbyk.