"Kelly, occhi sul difensore Juve: un club di Premier League ci pensa"

Interessamento dalla Premier League per Lloyd Kelly . Il difensore della Juve , che fino ad ora ha collezionato 19 presenze ufficiali con i bianconeri, sarebbe infatti finito nel mirino del Crystal Palace , che lo starebbe tenendo d'occhio come possibile sostituto di Marc Guehi in caso di partenza di quest'ultimo verso Liverpool . Il centrale inglese ha sempre manifestato la volontà di restare a Torino, rifiutando proposte da Inghilterra e Turchia . E infatti al momento non ci sarebbe nulla di avanzato col Palace: quella degli eagles per ora rimarrebbe un'opzione da tenere in considerazione. A riportare la notizia è il The Guardian.

"Juve, il Crystal Palace pensa a Kelly"

Il quotidiano sottolinea come il Crystal Palace stia lavorando ai possibili sostituti di Marc Guehi e di Eberechi Eze. Quest'ultimo sembrava ad un passo dal Tottenham, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato il sorpasso decisivo da parte dell'Arsenal con un'offerta di 68 milioni di sterline per il numero 10 del Palace. Il difensore invece da tempo è nel mirino del Liverpool, che però non avrebbe ancora trovato l'accordo per chiudere l'affare: i Reds avrebbero proposto 40 milioni per il centrale che, il prossimo giugno, potrebbe svincolarsi a 0. Nonostante ciò ancora non si sarebbe raggiunta la quadra per la cessione.

Se per sostituire Eze gli ultimi campioni della FA Cup starebbero chiudendo per Bilal El Khannouss dal Leicester, in caso di partenza di Guehi un'opzione sarebbe proprio quella di Kelly, arrivato alla Juve nell'ultima campagna acquisti invernale. Intanto il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glanser, continuerà ad utilizzare i due calciatori in uscita finché saranno in rosa: "Penso che sia anche un diritto del club e un dovere del giocatore dare il 100% finché è sotto contratto". I due, dunque, giocheranno anche nel playoff di Conference League di questa sera contro i norvegesi del Fredrikstad Fotballklubb.

