Zhegrova-Juve, retroscena Conte e così si chiude! Incastro Nico più vicino

Un affare possibile

È un affare possibile a 18-20 milioni, visto che la società del presidente Olivier Létang vuole evitare di perderlo a parametro zero tra dieci mesi. Motivo per cui i negoziati sono aperti e appaiono esserci tutti i margini per arrivare all’intesa. Ci sperava anche l’Olympique Marsiglia, al quale ora Edon non sta pensando, non dopo la brusca frenata che di fatto ha rimesso in pista la Juventus, da cui però il giocatore aspetta un affondo chiave, importante. Praticamente decisivo. E allora, rieccoci. Anzi, rieccolo: è l’ennesimo incastro di un mercato che non sembra fatto davvero di altro. E che per permettere l’ingresso di Zhegrova, deve allora concedersi l’uscita di Nico Gonzalez. Riguardo all’argentino, anche ieri ci sono stati nuovi contatti tra la Juve e l’Atletico Madrid, ormai l’unica realmente in corsa per accaparrarsi l’esterno. Nico è pronto a salutare Torino e spera che possa esserci quanto prima una chiusura positiva della trattativa, partita da una base di distanza per nulla banale.