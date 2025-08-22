Zhegrova-Juve, retroscena Conte e così si chiude! Incastro Nico più vicino

Dopo aver strappato nei giorni scorsi il sì di Edon Zhegrova, ora la Juventus pare pronta ad accelerare per ottenere il placet pure del Lilla e confezionare così il grande colpo per la fascia. Il kosovaro, infatti, piace a tutti in casa bianconera. Dai dirigenti, che ritengono l’operazione molto vantaggiosa per il rapporto qualità-prezzo, a Igor Tudor, che ne apprezza il talento e soprattutto la capacità di giocare in più ruoli. Il classe 1999, del resto, sa agire sia come esterno offensivo (a destra e a sinistra) sia da trequartista alle spalle di un attaccante. Senza dimenticare che Edon all’occorrenza può essere pure schierato come seconda punta.
Juve-Zhegrova, le cifre del contratto
Inoltre a partita in corso, per provare ad alzare il baricentro e rendere più offensivo lo schieramento juventino, può agire come esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1. Ecco perché dalle parti della Continassa non vogliono farselo sfuggire. Tra l’altro a gennaio lo voleva Antonio Conte al Napoli, mentre ora il suo nome era nei radar del Marsiglia e di un paio di club di Premier League. Della serie: Zhegrova appare pronto per il grande salto in una squadra di prima fascia. E il matrimonio con la Juve sembra essere la soluzione ideale. Pronto un contratto fino al 2030 da 2,5 milioni a stagione: è questa la bozza d’intesa trovata con l’agente Hasan Çetinkaya, che vanta ottimi rapporti col dg Comolli e che sta lavorando per spostare il suo assistito. Edon, infatti, considera concluso il suo ciclo al Lilla. Non a caso, a marzo aveva già preannunciato alla dirigenza francese la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.
Un affare possibile
È un affare possibile a 18-20 milioni, visto che la società del presidente Olivier Létang vuole evitare di perderlo a parametro zero tra dieci mesi. Motivo per cui i negoziati sono aperti e appaiono esserci tutti i margini per arrivare all’intesa. Ci sperava anche l’Olympique Marsiglia, al quale ora Edon non sta pensando, non dopo la brusca frenata che di fatto ha rimesso in pista la Juventus, da cui però il giocatore aspetta un affondo chiave, importante. Praticamente decisivo. E allora, rieccoci. Anzi, rieccolo: è l’ennesimo incastro di un mercato che non sembra fatto davvero di altro. E che per permettere l’ingresso di Zhegrova, deve allora concedersi l’uscita di Nico Gonzalez. Riguardo all’argentino, anche ieri ci sono stati nuovi contatti tra la Juve e l’Atletico Madrid, ormai l’unica realmente in corsa per accaparrarsi l’esterno. Nico è pronto a salutare Torino e spera che possa esserci quanto prima una chiusura positiva della trattativa, partita da una base di distanza per nulla banale.
Atletico su Gonzalez
Soltanto qualche giorno fa, il club spagnolo si era spinto fino a 20 milioni, dando l’impressione di non voler andare oltre. Adesso la musica sembra diversa. Non opposta, ma differente. E la richiesta juventina, intorno ai 30 milioni con la possibilità di un piccolo sconto, si è fatta più abbordabile, meno impossibile. In queste ore si proverà a trovare la quadra tra le parti, consapevoli del fatto che Gonzalez, con l’Atletico, un accordo l’abbia sostanzialmente già trovato. Se l’incastro dovesse essere trovato in tempi stretti, a quel punto Comolli si fionderebbe automaticamente su Zhegrova, pure per tamponare sul nascere qualsiasi tentativo di ripresa da parte dell’OM. È difficile, non per questo però è da escludere, specialmente nelle ultime ore dedicate alle trattative, ancor di più considerando la voglia del Lilla di evitare un altro caso David, e della Juve di ricavare una cessione importante da Nico Gonzalez. A proposito di incastri: quello con l’argentino non si è mai davvero verificato. Ma nessuno sembra immaginare troppi rimpianti, al momento.
