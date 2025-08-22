Hojlund, Conte si avvicina: Napoli pronto a spendere altri 40 milioni

NAPOLI - Oggi pomeriggio si capirà quale sarà l’umore di Antonio Conte dopo l’inatteso infortunio di Romelu Lukaku . Nella conferenza stampa che precederà la sfida di esordio da campioni d’Italia contro il neopromosso Sassuolo , il coach salentino racconterà lo stato d’animo di una squadra che sarà costretta a fare a meno del suo bomber per non meno di tre mesi. Forse quattro. Cento giorni da trascorrere tra Napoli e Bruxelles per mettere a posto questa “lesione di alto grado” alla coscia sinistra che costringerà Big Rom a saltare sicuramente venti partite di campionato ed altre sei di Champions League . E chissà che il recupero da effettuare con quella “terapia conservativa” tale da escludere l’intervento chirurgico, non lo costringa ad attendere l'inizio del 2026 per mettere di nuovo piede in campo.

Hojlund e gli altri

Intanto resterà fuori dalla lista Champions, per permettere al Napoli di inserire l’attaccante che sta trattando e che ancora non riesce a chiudere. Nelle ultime ore sembra che il nome di Rasmus Hojlund sia balzato in cima alla lista dei desideri, una sorta di priorità per De Laurentiis costretto a tornare sul mercato per trovare in tempi stretti il sostituto di Lukaku. I contatti tra i due club sembrano essere diventati più frequenti nelle ultime 24 ore, con il Napoli che potrebbe aver deciso di accettare la formula richiesta dal 22enne bomber danese: prestito da 5-6 milioni con l’obbligo di riscatto a 35/40 milioni. Essendo un 22enne, l’ex Atalanta entrerebbe nella lista degli under, così da evitare che Lukaku venga depennato dall’elenco dei 24 da consegnare in Lega Calcio. Nell’elenco di Manna c’è anche l’ucraino Artem Dobvyk, 17 gol nelle 45 gare giocate con la Roma, profilo con caratteristiche diverse sia da Lukaku che da Hojlund: è il classico centravanti che attende la palla in area per fare gol. Finché che non si chiuda con il centravanti del Manchester United (26 gol in due stagioni), il club azzurro continua a sondare gli altri profili. Da Nicolas Jackson (30 gol nelle ultime due stagioni), 24 enne senegalese che il Chelsea valuta non meno di 55 milioni, ma anche il 28enne nazionale svizzero Breel Embolo (20 gol nelle ultime due stagioni con il Monaco) ed il gigante del Genk, il nigeriano Tolu Arokodare: 24 anni di muscoli e velocità, è stato autore di 35 reti nelle ultime due stagioni.

L'assenza di Lukaku

Entro l’inizio della prossima settimana si conoscerà il nome del sostituto di Lukaku e intanto sarà Lorenzo Lucca a reggere il peso dell’attacco partenopeo. A cominciare da domani pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E sembra molto probabile che contro gli emiliani il coach Conte proponga lo stesso sistema che ha caratterizzato la parte finale dello scorso campionato: Lucca punta centrale, De Bruyne a ridosso e sostegno, Politano largo a destra e McTominay esterno mancino con licenza di offendere. Il resto della formazione sembra già scritta. Lobotka ed Anguissa a centrocampo canteranno e porteranno la croce a centrocampo, Di Lorenzo ed Olivera presidieranno le corsie, mentre per il ruolo di centrale difensivo l’unica certezza riguarda Rrahmani. Con Juan Jesus che potrebbe essere preferito ancora da titolare, qualora Buongiorno non avesse ancora i 90 minuti nell’ gambe.