Inter, e 5! Lookman no, Koné no e Diouf sì: la manita Champions spiega il mercato

MILANO - C’è un filo rosso che unisce gli acquisti dell’estate dell’Inter . L’ultimo in ordine di tempo è il francese Andy Diouf , classe 2003. Un ragazzo del terzo millennio, come i suoi coetanei Petar Sucic e Ange - Yoan Bonny , mentre è del 2001 Luis Henrique . Ancora più giovane, del 2005, è Francesco Pio Esposito , nuovo innesto in rosa senza essere passato dal calciomercato, terreno su cui è stato viceversa difeso dalle offensive. Cinque indizi, più che sufficienti a fare una prova. Se il mercato dell’Inter è un romanzo giallo, nel quale prima si punta Lookman , poi si ipotizza un maxi-investimento per Manu Koné e alla fine si porta a casa un promettente ragazzone dal Lens che costa quasi la metà, quella anagrafica è una chiave di lettura per decifrare le prossime mosse. Figlie di una necessità: svecchiare una squadra che ha raggiunto certi risultati anche grazie all’esperienza, ma che nella scorsa stagione ha fatto segnare alcuni record di anzianità. Risultato a parte, l’ultima finale di Champions rimarrà storica anche per la forbice d'età tra le due contendenti: cinque anni e 146 giorni di differenza media tra i giocatori del Psg e i nerazzurri. Si è visto.

"Nessuna rivoluzione"

Soprattutto, vi sono le direttive di Oaktree, nella prima vera estate della nuova proprietà, subentrata in punta di piedi lo scorso anno, quando alcuni affari erano infiocchettati e l’onda lunga dello scudetto impediva scossoni. «Nessuna rivoluzione» aveva detto Beppe Marotta a febbraio, in riferimento all’ipotesi di una linea verde varata dal fondo californiano, per poi escludere in altre occasioni stravolgimenti. Confermati dai fatti: quest’estate, almeno finora, l’Inter ha mandato in soffitta il Novecento. I suoi nuovi ragazzi, giovani di sicuro e forti probabilmente, non sanno cosa sia un Vhs ma nemmeno un Dvd, fanno parte della generazione che ha avuto in Instagram e non Facebook il primo social di riferimento, e considera entrambi obsoleti.

Altra musica

Tutt’altra musica rispetto al passato: l’anno scorso i principali volti nuovi erano stati il trentenne Zielinski e il trentunenne Taremi. L’estate prima, in un mercato così abbondante da impedire di individuare un leitmotiv, erano arrivati i vari Sommer, Arnautovic, Cuadrado, Klaassen, Sanchez. Profili lontani, anagraficamente, da quelli giunti alla corte di Chivu finora. Utili, si diceva, per decifrare i prossimi colpi. A tal fine, va aggiunta un’altra considerazione: dei quattro nuovi acquisti, l’unico arrivato dalla Serie A è Bonny. Un’esterofilia che, sarà perché fare affari in Italia costa troppo o per questione di rapporti internazionali, è un altro dato di fatto. Al netto di un attaccante esterno, che potrebbe arrivare a fine mercato ed essere Lookman o magari no, l’Inter cerca un difensore, per aggiornare l’usato garantito Acerbi-De Vrij. È credibile che sia anche lui un figlio del nuovo millennio, nonostante i dossier Upamecano e Kim siano aperti, pur senza rispondere a quei requisiti anagrafici propri, per esempio, di Jéremy Jacquet del Rennes (che però costa tanto).