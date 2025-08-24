Boniface salta, tensione Milan: Allegri vuole Vlahovic, proposte scommesse. Ricordando Giuntoli...

Allegri da una parte, il Milan dall'altra e Vlahovic in mezzo. Questa la situazione, possiamo dire di tensione, nel club rossonero dopo la sconfitta fragorosa a San Siro all'esordio in campionato contro la neopromossa Cremonese. All'indomani della scoppola, che ha precipitato di nuovo il Diavolo nei malumori della scorsa stagione, vertice d'emergenza in sede fin dalle prime ore del mattino, convocato anche Max per un summit di mercato con la dirigenza: sul tavolo l'attaccante (e un difensore centrale). E sul tavolo c'è, anche se non evidente, una frizione palpabile tra desiderata del tecnico e progetti del club.
Boniface torna in Germania, Milan-Bayer non funziona
Il Milan, scartato Hojlund, aveva trovato abbastanza sorprendentemente in Victor Boniface il profilo per rinforzare il reparto avanzato. Con il Bayer Leverkusen erano stati già stabiliti i dettagli dell'accordo con un prestito oneroso con diritto di riscatto: 5 milioni subito e 24 da corrispondere l'estate prossima. Dopo aver completato il primo iter di visite mediche, i dirigenti rossoneri hanno preferito attendere poichè non convinti dello stato di salute del nigeriano che ha avuto problemi al ginocchio destro già da quando giocava nel Bodo Glimt. Questa mattina il Milan ha definitivamente deciso di fare un passo indietro, con il calciatore che è tornato in Germania: "Se Boniface torna al Leverkusen, allora significa l'affare con il Milan salterà. Non è un grande segreto. Non ci saranno rilanci". Queste sono state le parole pronunciate da Simon Rolfes, dt dei tedeschi, per chiudere una sessione estiva di mercato in cui Milan e Bayer hanno trattato a lungo senza mai trovare una quadra, né per Xhaka né appunto per l'attaccante.
Max vuole Vlahovic, il club nicchia. Ricordando Giuntoli
La sconfitta contro la Cremonese ha evidenziato come il Milan in attacco abbia bisogno di almeno un rinforzo. Gimenez ha giocato titolare e per Allegri non è neanche il titolare per giocare centravanti visto che in quel ruolo ha schierato Leao. Il messicano non è un centravanti che può fare reparto da solo, non è un uomo d'area e questo Max l'ha detto chiaro più volte. L'identikit fatto da Allegri corrisponde al profilo di Vlahovic, che però ha un ingaggio altissimo nel suo ultimo anno con la Juventus e con il club bianconero che comunque non lo regala, fissando ad almeno 20/25 milioni il prezzo del cartellino. Gli uomini mercato rossoneri (Tare e Moncada) negli ultimi giorni hanno fatto orecchie da mercante, sondando altre piste tra cui figurano le soluzioni più disparate ed economiche, con nomi che appaiono scommesse improbabili piuttosto che usato sicuro di Serie A, come vuole Max. Harder il nome più gettonato al momento, 2005 dello Sporting, ventenne danese che a Lisbona hanno buttato davanti a prendere il posto di Gyokeres. O Arokodare del Genk, gigante nigeriano "alla Lukaku" classe 2000, sondato anche dal Napoli. Entrambi sicuramente profili da sgrezzare, non sicurezze.
Alla Juve Max chiedeva certezze, Giuntoli prese Djalò e Alcaraz
Ai tifosi bianconeri è tornato in mente lo scenario di appena due stagioni fa quando il tecnico livornese, a pochi punti dall'Inter capolista al giro di boa del campionato, per puntare a lottare per lo Scudetto chiese innesti subito pronti (si facevano i nomi di Bonaventura, di Pereyra, di Bernardeschi) mentre il ds Giuntoli a gennaio gli chiuse la porta in faccia, premessa della separazione velenosa in estate, investendo sul difensore Djalò reduce dal crociato (e ancora appeso a libro paga Juve) e lo sconosciuto Alcaraz in prestito dalla Serie B inglese, altrettanto improponibile. Il risultato fu disastroso e fu la goccia che fece traboccare il vaso per i rapporti tra l'allenatore e il direttore sportivo. La speranza, sempre dei tifosi, è che alla fine Max stavolta la spunti e si porti Dusan a Milano, chiudendo definitivamente la parabola discendente del serbo in bianconero, ormai ai titoli di coda.
Allegri da una parte, il Milan dall'altra e Vlahovic in mezzo. Questa la situazione, possiamo dire di tensione, nel club rossonero dopo la sconfitta fragorosa a San Siro all'esordio in campionato contro la neopromossa Cremonese. All'indomani della scoppola, che ha precipitato di nuovo il Diavolo nei malumori della scorsa stagione, vertice d'emergenza in sede fin dalle prime ore del mattino, convocato anche Max per un summit di mercato con la dirigenza: sul tavolo l'attaccante (e un difensore centrale). E sul tavolo c'è, anche se non evidente, una frizione palpabile tra desiderata del tecnico e progetti del club.
Boniface torna in Germania, Milan-Bayer non funziona
Il Milan, scartato Hojlund, aveva trovato abbastanza sorprendentemente in Victor Boniface il profilo per rinforzare il reparto avanzato. Con il Bayer Leverkusen erano stati già stabiliti i dettagli dell'accordo con un prestito oneroso con diritto di riscatto: 5 milioni subito e 24 da corrispondere l'estate prossima. Dopo aver completato il primo iter di visite mediche, i dirigenti rossoneri hanno preferito attendere poichè non convinti dello stato di salute del nigeriano che ha avuto problemi al ginocchio destro già da quando giocava nel Bodo Glimt. Questa mattina il Milan ha definitivamente deciso di fare un passo indietro, con il calciatore che è tornato in Germania: "Se Boniface torna al Leverkusen, allora significa l'affare con il Milan salterà. Non è un grande segreto. Non ci saranno rilanci". Queste sono state le parole pronunciate da Simon Rolfes, dt dei tedeschi, per chiudere una sessione estiva di mercato in cui Milan e Bayer hanno trattato a lungo senza mai trovare una quadra, né per Xhaka né appunto per l'attaccante.