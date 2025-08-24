Boniface salta, tensione Milan: Allegri vuole Vlahovic, proposte scommesse. Ricordando Giuntoli...

Max vuole Vlahovic, il club nicchia. Ricordando Giuntoli

La sconfitta contro la Cremonese ha evidenziato come il Milan in attacco abbia bisogno di almeno un rinforzo. Gimenez ha giocato titolare e per Allegri non è neanche il titolare per giocare centravanti visto che in quel ruolo ha schierato Leao. Il messicano non è un centravanti che può fare reparto da solo, non è un uomo d'area e questo Max l'ha detto chiaro più volte. L'identikit fatto da Allegri corrisponde al profilo di Vlahovic, che però ha un ingaggio altissimo nel suo ultimo anno con la Juventus e con il club bianconero che comunque non lo regala, fissando ad almeno 20/25 milioni il prezzo del cartellino. Gli uomini mercato rossoneri (Tare e Moncada) negli ultimi giorni hanno fatto orecchie da mercante, sondando altre piste tra cui figurano le soluzioni più disparate ed economiche, con nomi che appaiono scommesse improbabili piuttosto che usato sicuro di Serie A, come vuole Max. Harder il nome più gettonato al momento, 2005 dello Sporting, ventenne danese che a Lisbona hanno buttato davanti a prendere il posto di Gyokeres. O Arokodare del Genk, gigante nigeriano "alla Lukaku" classe 2000, sondato anche dal Napoli. Entrambi sicuramente profili da sgrezzare, non sicurezze.