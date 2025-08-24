Giuntoli e Manna, baci e abbracci al Mapei: l'incontro scatena i tifosi Juve, social impazziti

Nessuno avrebbe scommesso a vederli così tre anni fa, quando Cristiano Giuntoli veniva strappato a peso d'oro dalla bella Napoli scudettata di Spalletti e il suo collaboratore Giovanni Manna, dal 2019 in bianconero e tifosissimo juventino, si affacciava al grande calcio prendendo le redini del mercato del club azzurro scelto direttamente da De Laurentiis. Dopo alterne fortune, con il giovane ds trionfatore dell'ultimo campionato e il più esperto collega licenziato dalla Juve dopo due anni fallimentari, i due direttori sportivi si sono ritrovati sulle tribune del Mapei Stadium per Sassuolo-Napoli e la foto del loro incontro ha scatenato ovviamente i social bianconeri, pieni di livore nei confronti dell'ex dirigente bianconero ora a spasso.
Svenduti talenti, comprato tanti bidoni: Giuntoli, gogna bianconera
Il tribunale social ha dato il suo meglio (o peggio) nelle invettive verso Giuntoli, già ampiamente condannato dai suoi mercati conclusi con il fiore all'occhiello del fallimento del progetto Motta. Dall'acquisto mai capito di Di Gregorio e dai retropensieri sull'affare che creò dal nulla un problema portieri fino alla svendita di tutti quei talenti che proprio Manna aveva contribuito a far crescere e far diventare patrimonio della Juventus: Kean, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Soulé, Barrenechea, Huijsen ceduti per fare cassa malamente, buttando via quelli che potevano essere pilastri del futuro della Juventus cresciuti in casa e finiti a fare le fortune delle rivali dei bianconeri in Italia e in Europa. Con il gran finale della scelta completamente cannata di Motta e di aver fatto mercato prendendogli a peso d'oro i suoi favoriti poi rivelatisi clamorosi flop come Koopmeiners, ancora in cerca di un'identità che forse Tudor gli sta lentamente restituendo, e Nico Gonzalez oramai in uscita scivolato fuori da tutte le gerarchie.
Yildiz salvato da Tudor, Motta cacciato via prima del dramma
Il punto più basso raggiunto da Motta fu però il trattamento Yildiz, sparito dal campo da titolare dopo poche giornate e buttato dentro dalla panchina per minuti finali o garbage time, sicuramente non puntandoci, fino a far balenare all'orizzonte una cessione a giugno per la quale Giuntoli probabilmente già si preparava fregandosi le mani per la plusvalenza. Fortunatamente per la Juve e per Kenan, Motta venne spedito via per direttissima e Tudor mise Yildiz al centro del villaggio Juventus, dal quale Giuntoli venne esiliato poco dopo.
Il veleno e le ironie social: da autista di Manna a eroe di tifosi Napoli
Al netto di insulti spazzatura, il setaccio delle reazioni riesce anche a far sorridere: "Manna ha trovato l'autista", uno dei commenti velenosi che sottolinea la disoccupazione attuale di Giuntoli e la patente ritirata di Manna, con annesso infortunio al tendine d'Achille. "Cristiano cuore azzurro, napoletano di ferro", quello più divertito di un supporter napoletano che ironizza sul Cavallo di Troia di ADL per la Juve, l'involontario inside job dell'ex Napoli chiamato a Torino per far risorgere i bianconeri e mandato via dopo aver lasciato macerie in campo e nel bilancio.
