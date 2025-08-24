Giuntoli e Manna, baci e abbracci al Mapei: l'incontro scatena i tifosi Juve, social impazziti

Nessuno avrebbe scommesso a vederli così tre anni fa, quando Cristiano Giuntoli veniva strappato a peso d'oro dalla bella Napoli scudettata di Spalletti e il suo collaboratore Giovanni Manna, dal 2019 in bianconero e tifosissimo juventino, si affacciava al grande calcio prendendo le redini del mercato del club azzurro scelto direttamente da De Laurentiis. Dopo alterne fortune, con il giovane ds trionfatore dell'ultimo campionato e il più esperto collega licenziato dalla Juve dopo due anni fallimentari, i due direttori sportivi si sono ritrovati sulle tribune del Mapei Stadium per Sassuolo-Napoli e la foto del loro incontro ha scatenato ovviamente i social bianconeri, pieni di livore nei confronti dell'ex dirigente bianconero ora a spasso.

Svenduti talenti, comprato tanti bidoni: Giuntoli, gogna bianconera

Il tribunale social ha dato il suo meglio (o peggio) nelle invettive verso Giuntoli, già ampiamente condannato dai suoi mercati conclusi con il fiore all'occhiello del fallimento del progetto Motta. Dall'acquisto mai capito di Di Gregorio e dai retropensieri sull'affare che creò dal nulla un problema portieri fino alla svendita di tutti quei talenti che proprio Manna aveva contribuito a far crescere e far diventare patrimonio della Juventus: Kean, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Soulé, Barrenechea, Huijsen ceduti per fare cassa malamente, buttando via quelli che potevano essere pilastri del futuro della Juventus cresciuti in casa e finiti a fare le fortune delle rivali dei bianconeri in Italia e in Europa. Con il gran finale della scelta completamente cannata di Motta e di aver fatto mercato prendendogli a peso d'oro i suoi favoriti poi rivelatisi clamorosi flop come Koopmeiners, ancora in cerca di un'identità che forse Tudor gli sta lentamente restituendo, e Nico Gonzalez oramai in uscita scivolato fuori da tutte le gerarchie.