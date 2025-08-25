Hojlund-Elmas al Napoli: parte l’assalto. Nico Paz, il Como dice no a 50 milioni!

C’è chi dice no. Non ha bisogno di soldi il Como e per questo può permettersi a cuor leggero di dire no ai 50 milioni offerti dal Tottenham per portare Nico Paz a Londra. Niente da fare. Il fantasista argentino è incedibile per Fabregas, che se lo vuole tenere stretto ancora a lungo. Anzi, il club dei fratelli Hartono in autunno lavorerà per togliere la recompra in favore del Real Madrid (valida fino al 2027 per soli 10 milioni) e abbassare la percentuale sulla futura vendita in favore dei Blancos (attualmente è al 50%). Impresa non semplice ma sul Lago hanno i denari per riuscirci o quantomeno provarci. Le prossime 48 ore si preannunciano decisive per l’assalto del Napoli a Hojlund (Manchester United) ed Elmas (Lipsia): entrambi possono arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Sassuolo ingaggia lo svincolato Matic per la mediana: oggi visite mediche e la firma sull’annuale con opzione. Il terzino destro Lamptey (Brighton) è sempre più vicino alla Fiorentina, che aspetta una risposta da Mandragora in merito all’offerta di rinnovo del contratto e può cedere Beltran al Parma. L’Udinese ha trovato l’erede di Lucca: preso il polacco Buksa dal Midtjylland per 5 milioni. Oggi visite mediche e la firma sul contratto fino al 2029.
Udinese in pressing su Zaniolo
E non finisce qui: i friulani restano in pressing per Zaniolo (Galatasaray) e aspettano il via libera del Napoli per Zanoli, che può approdare in bianconero per 5 milioni. Colpani (Monza) e Maleh (Lecce) vicinissimi alla Cremonese, che cerca anche un centrale e una punta. Il Cagliari prende il terzino destro Palestra (Atalanta) in prestito e ora vuole chiudere per il laterale mancino Salah-Eddine dalla Roma (prestito con diritto di riscatto); mentre per l’attacco resta in auge il nome di Shpendi (Cesena). Dopo la partita di ieri, Atalanta e Pisa hanno definito il ritorno in prestito di Bonfanti nella città della Torre Pendente. Ufficiale Sala (Cordoba) al Lecce che aspetta una risposta dallo Charleroi per Stulic. Infine Lotito vorrebbe proporre a Rovella il rinnovo con la Lazio fino al 2030.