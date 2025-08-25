Hojlund-Elmas al Napoli: parte l’assalto. Nico Paz, il Como dice no a 50 milioni!

C’è chi dice no. Non ha bisogno di soldi il Como e per questo può permettersi a cuor leggero di dire no ai 50 milioni offerti dal Tottenham per portare Nico Paz a Londra. Niente da fare. Il fantasista argentino è incedibile per Fabregas, che se lo vuole tenere stretto ancora a lungo. Anzi, il club dei fratelli Hartono in autunno lavorerà per togliere la recompra in favore del Real Madrid (valida fino al 2027 per soli 10 milioni) e abbassare la percentuale sulla futura vendita in favore dei Blancos (attualmente è al 50%). Impresa non semplice ma sul Lago hanno i denari per riuscirci o quantomeno provarci. Le prossime 48 ore si preannunciano decisive per l’assalto del Napoli a Hojlund (Manchester United) ed Elmas (Lipsia): entrambi possono arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Sassuolo ingaggia lo svincolato Matic per la mediana: oggi visite mediche e la firma sull’annuale con opzione. Il terzino destro Lamptey (Brighton) è sempre più vicino alla Fiorentina, che aspetta una risposta da Mandragora in merito all’offerta di rinnovo del contratto e può cedere Beltran al Parma. L’Udinese ha trovato l’erede di Lucca: preso il polacco Buksa dal Midtjylland per 5 milioni. Oggi visite mediche e la firma sul contratto fino al 2029.