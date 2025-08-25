Djalò, addio alla Juve più vicino: trattativa in corso per la cessione

Dopo la vittoria all'esordio stagionale contro il Parma, firmata dalle reti di Jonathan David e Dusan Vlahovic, la Juventus si sta preparando per affrontare l'ultima settimana di calciomercato. I bianconeri devono infatti completare ancora diverse operazioni in entrata ed in uscita. Tra queste rientra anche il caso di Tiago Djalò , ormai completamente fuori dal progetto di Igor Tudor dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito con la maglia del Porto. Per questo proprio nelle ultime ore si sarebbe sviluppato un discorso già ben avviato per la cessione al Besiktas .

Juve, si avvicina la cessione di Djalò

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Besiktas sarebbe in trattativa con la Juventus per l'acquisto a titolo definitivo di Tiago Djalò. Un'operazione già ben avviata che dovrebbe concludersi nelle prossime ore per circa 5 milioni di euro, ovvero la valutazione richiesta da Damien Comolli per il cartellino. Il portoghese chiuderebbe così la sua avventura in bianconero iniziata nel gennaio 2024 con il trasferimento dal Lille a sei mesi dalla scadenza del contratto. Per lui è arrivata solo una presenza ufficiale con la maglia della Juve, risalente all'ultima giornata del campionato 2024/25 contro il Monza.

Besiktas, spesa in Serie A: anche Tourè nel mirino

Oltre alla trattativa per Djalò, il Besiktas sta lavorando anche per arrivare a El Bilal Tourè dell'Atalanta. Ad annunciarlo è stato lo stesso club turco attraverso un comunicato ufficiale: "Sono iniziate le trattative con il giocatore e il suo club Atalanta Bergamo in merito al trasferimento temporaneo del calciatore professionista El Bilal Touré con un’opzione di acquisto condizionata". Possibile quindi il doppio colpo dalla Serie A.