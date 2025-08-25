Dopo la vittoria all'esordio stagionale contro il Parma, firmata dalle reti di Jonathan David e Dusan Vlahovic, la Juventus entra nell'ultima settimana di calciomercato. Il club bianconero deve completare ancora diverse operazioni in entrata ed in uscita. Tra queste rientra anche il caso di Tiago Djalò , ormai completamente fuori dal progetto di Igor Tudor dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito con la maglia del Porto. Per questo proprio nelle ultime ore si sarebbe sviluppato un discorso già ben avviato per la cessione al Besiktas . Secondo quanto riportato da Sky Sport il club turco sarebbe in trattativa con la Juventus per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore, affare che dovrebbe concludersi nelle prossime ore per circa 5 milioni di euro , la valutazione richiesta da Damien Comolli per il cartellino. Il portoghese chiuderebbe così la sua avventura in bianconero iniziata nel gennaio 2024 con il trasferimento dal Lille a sei mesi dalla scadenza del contratto. Per lui è arrivata solo una presenza ufficiale con la maglia della Juve, risalente all'ultima giornata del campionato 2024/25 contro il Monza.

Besiktas, spesa in Serie A: anche Tourè nel mirino

Oltre alla trattativa per Djalò, il Besiktas sta lavorando anche per arrivare a El Bilal Tourè dell'Atalanta. Ad annunciarlo è stato lo stesso club turco attraverso un comunicato ufficiale: "Sono iniziate le trattative con il giocatore e il suo club Atalanta Bergamo in merito al trasferimento temporaneo del calciatore professionista El Bilal Touré con un’opzione di acquisto condizionata". Possibile quindi per i bianconeri di Turchia il doppio colpo dalla Serie A.

Arthur, addio social a Torino dal finestrino

Intanto non solo Djalò, la Juventus saluta anche Arthur. Il brasiliano per rilanciarsi e riscattare le ultime stagioni non proprio esaltanti ha deciso di tornare a casa, nel suo Gremio dove il centrocampista è cresciuto calcisticamente vincendo anche una Coppa Libertadores nel 2017 e guadagnandosi la Seleçao e il Barcellona, che per portarlo in Europa mise sul tavolo 30 milioni. Ingaggio risparmiato per il club bianconero (contratto in scadenza nel giugno 2026) e l'augurio di ripartire calcisticamente per il giocatore, che ha pubblicato su Instagram la foto dall'aereo in partenza da Torino verso Porto Alegre dopo i prestiti a Liverpool, Fiorentina e Girona.

