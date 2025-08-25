Ziolkowski, colpo Roma: chi è il gigante polacco pescato a Varsavia

La Roma contro il Bologna è partita con il piede giusto , portando a casa una vittoria che è servita per inaugurare nel modo migliore la prima di Gian Piero Gasperini all'Olimpico con la rete di Wesley che ha testimoniato anche la bontà del mercato fin qui condotto da Massara . Dal punto di vista offensivo però la squadra è apparsa ancora acerba, soprattutto in fase di finalizzazione e negli ultimi giorni di mercato il tecnico giallorosso si aspetta qualche innesto. Nel frattempo va ricordato che Lorenzo Pellegrini è in uscita e che l'infortunio di Bailey ha privato Gasperini di un elemento che avrebbe aggiunto qualità alla batteria di attaccanti a disposizione.

Ziolkowski completa la difesa

Gasperini per la prima contro il Bologna ha scelto di puntare su Mancini, Ndicka ed Hermoso, che lo scorso anno a gennaio era stato mandato in prestito al Bayer Leverkusen, ma durante la preparazione estiva a quanto pare le gerarchie difensive sono cambiate. Il tecnico piemontese sta aspettando l'inserimento di Daniele Ghilardi e per completare il reparto avrà a disposizione un altro giovane prospetto da far crescere sotto la sua guida. La Roma ha chiuso con il Legia Varsavia per Jan Ziolkowski (operazione da 6 milioni di euro) che sbarcherà in Italia soltanto venerdì dopo il playoff di ritorno di Conference League che vedrà i polacchi sfidare gli scozzesi dell'Hibernian.

Le caratteristiche tecniche e fisiche

Il 20enne si è messo in luce proprio tra le fila del Legia, protagonista di una buona Conference League considerando l'eliminazione rimediata solamente ai quarti di finale contro il Chelsea di Maresca che poi ha alzato la coppa. Tra le sue caratteristiche spiccano l'abilità nel gioco aereo, trattandosi di un elemento alto 1,94, e la capacità di impostazione. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato maturità e personalità, guadagnandosi la fiducia del tecnico e dei compagni. Intelligente tatticamente e dotato di una buona visione di gioco, può ricoprire più ruoli nella linea difensiva. Gasperini avrà materiale a disposizione per creare una Roma a sua immagine e somiglianza, giovane, dinamica, aggressiva e con ampi margini di crescita.