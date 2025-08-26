Vazquez, addio Real e niente Juve: l'ex Madrid vola a Leverkusen

Dopo dieci anni di successi e dedizione assoluta alla causa del Real Madrid , Lucas Vázquez apre un nuovo capitolo della sua carriera calcistica. L’esterno galiziano, che ha saputo reinventarsi come terzino destro nelle ultime stagioni, è stato ufficializzato come nuovo rinforzo del Bayer Leverkusen . Il club tedesco, attualmente guidato da Erik ten Hag , ha puntato su di lui per dare ulteriore esperienza e mentalità vincente a una rosa già competitiva. Vázquez, che ha lasciato i Blancos da svincolato, era stato recentemente protagonista di un commiato toccante a Valdebebas, davanti al presidente Florentino Pérez e all’affetto dei tifosi.

Indizi social e trattativa segreta: il dietro le quinte del trasferimento

Il passaggio di Lucas Vázquez al Bayer Leverkusen è stato gestito con grande riservatezza. Qualche giorno fa, il giocatore aveva lanciato un criptico indizio su Instagram: un semplice "Tic-tac" che ha subito alimentato le voci di un imminente annuncio. La trattativa era in realtà già ben avviata, con il Leverkusen che ha mosso i passi decisivi sottotraccia. A confermare la notizia è il quotidiano spagnolo AS, dopo che il trasferimento è stato anticipato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano. Il giocatore avrebbe già sostenuto e superato le visite mediche in gran segreto, e la firma sul contratto è prevista per martedì. L’operazione si è conclusa a parametro zero, rendendola ancora più appetibile per il club tedesco, che si assicura così un giocatore di grande affidabilità e abituato alla pressione delle grandi sfide.

Anche la Juve lo seguiva

Nonostante l’accordo con il Bayer Leverkusen, Lucas Vázquez non era passato inosservato agli occhi di altri top club europei. In particolare, la Juventus aveva manifestato un certo interesse per lui negli ultimi mesi, sondando la possibilità di inserirlo in rosa a costo zero. Le priorità, in quel momento, erano altre e dunque i bianconeri non hanno mai spinto per portarlo a Torino. Il club avrebbe dovuto fargli spazio con alcune cessioni. Da quei giorni di metà-fine luglio poi non si è più parlato di lui in ottica Juve e per questo, alla fine, la scelta del laterale è ricaduta verso la Bundesliga. Vázquez lascia il Real Madrid con una bacheca da leggenda: in 402 presenze ufficiali ha conquistato ben 23 trofei, eguagliando miti come Paco Gento. Tra i suoi successi figurano 5 Champions League, 4 Supercoppe Europee, 4 Coppe del Mondo per club, 4 titoli della Liga, 4 Supercoppe di Spagna, una Copa del Rey e persino una Coppa Intercontinentale. Una carriera costruita con costanza, sacrificio e spirito di squadra, che ora prosegue sotto una nuova bandiera.

