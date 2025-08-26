Tuttosport.com

Djalò, via un altro esubero: quanto guadagna la Juve dalla cessione

I bianconeri chiudono per la cessione a titolo definitivo del difensore portoghese che si trasferirà in Portogallo
2 min
djalojuveCalciomercato
Djalò, via un altro esubero: quanto guadagna la Juve dalla cessione© Juventus FC via Getty Images

Si avvicina una cessione in casa Juventus, con il futuro di Tiago Djalò ormai definito. Il difensore centrale portoghese, arrivato in bianconero nel gennaio 2024 dal Lille, lascerà la Serie A a titolo definitivo in direzione Turchia. Dopo la trattativa sviluppata negli ultimi giorni, il Besiktas ha infatti trovato l'accordo per il trasferimento del classe 2000 che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Porto.

Juve, fatta per la cessione di Djalò: le cifre

La Juventus incasserà circa 3.5 milioni di euro dalla cessione di Tiago Djalò al Besiktas. Il portoghese è atteso ad Istanbul già in serata per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club turco fino al 30 giugno del 2028. Un'uscita importante per il club bianconero che, dopo Arthur, riesce a liberarsi di un altro esubero a titolo definitivo. Djalò chiude così la sua avventura in bianconero con cui ha collezionato solo una presenza in gare ufficiali, risalente all'ultima giornata di Serie A 2023/24 contro il Monza. 

