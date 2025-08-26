Taremi al Sassuolo, Marotta cerca la sponda Carnevali: “Se succede qualcosa…” 

Mehdi Taremi in uscita dall' Inter , il Sassuolo potrebbe pensarci. L'attaccante iraniano, arrivato un anno fa in nerazzurro a parametro zero, dopo la proficua esperienza al Porto non si è riuscito a confermare a Milano. Dopo la difficile estate vissuta perché bloccato per diverso tempo in Iran a cuasa del conflitto con Israele (saltando anche il Mondiale per Club ), la società ha deciso che l'attaccante non rientra nei piani .

Inter, il Sassuolo ci prova per Taremi?

A "risolvere" il problema all'Inter potrebbe esserci il Sassuolo. I rapporti tra le società, ed in particolare tra il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta e l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali, sono ottimi. Proprio loro due nella giornata di oggi si sono incontrati a margine della Supercoppa Primavera tra l'Inter e il Cagliari: i due dirigenti avrebbero parlato proprio dell'affaire Taremi e dei possibili incastri economici.

Il dirigente del Sassuolo, prima della partita tra l'U20 nerazzurra e quella rossoblù, ha risposto così ai microfoni di SportItalia: "Abbiamo un trio d'attacco importante composto da Laurienté, Pinamonti e Berardi. Vedremo alla fine se succederà qualcosa, chiaro che guardiamo a tutti". Poi minimizza: "Si tratta di un giocatore da grandi società, da grandi club: in questo momento non ci stiamo neanche pensando". Ancora pochi giorni alla chiusura del calciomercato: al di là delle dichiarazioni di facciata, che Taremi si sposti di 'soli' 185 km?