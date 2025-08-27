Savona con Douglas Luiz a Nottingham, domino mercato: Comolli e il nome preferito degli scout Juve

Nel calciomercato estivo della Juventus tutte le strade portano a Nottingham. Incredibile ma vero. Per l’ennesima volta in questa sessione di mercato appaiono, infatti, destinate a incrociarsi le traiettorie della Vecchia Signora con quelle del Forest. Ma facciamo un passo indietro. Tutto era iniziato a giugno durante il Mondiale per Club col tentativo (poi naufragato) da parte degli inglesi di accaparrarsi Mbangula e Weah per 23 milioni. Un doppio affare stoppato sul nascere dal duplice no dei due calciatori, poi accasatosi rispettivamente al Werder Brema e all’Olympique Marsiglia. Col senno del poi: meglio così, visto la Juve alla fine ci ha guadagnato quasi 10 milioni in più (bonus inclusi). Mica male. Nelle settimane successive la rotta Continassa-Nottingham è stata decisamente trafficata in entrambe le direzioni. A Torino nel mese di luglio è sbarcato, infatti, Francois Modesto, che ha lasciato la compagine del presidente Marinakis (e il relativo ruolo di uomo di fiducioso del magnate greco) per diventare il dt bianconero; mentre settimana scorsa il centrocampista brasiliano Douglas Luiz è stato acquistato dal Forest in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus per 30,5 milioni complessivi.