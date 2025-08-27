Savona con Douglas Luiz a Nottingham, domino mercato: Comolli e il nome preferito degli scout Juve

Nel calciomercato estivo della Juventus tutte le strade portano a Nottingham. Incredibile ma vero. Per l’ennesima volta in questa sessione di mercato appaiono, infatti, destinate a incrociarsi le traiettorie della Vecchia Signora con quelle del Forest. Ma facciamo un passo indietro. Tutto era iniziato a giugno durante il Mondiale per Club col tentativo (poi naufragato) da parte degli inglesi di accaparrarsi Mbangula e Weah per 23 milioni. Un doppio affare stoppato sul nascere dal duplice no dei due calciatori, poi accasatosi rispettivamente al Werder Brema e all’Olympique Marsiglia. Col senno del poi: meglio così, visto la Juve alla fine ci ha guadagnato quasi 10 milioni in più (bonus inclusi). Mica male. Nelle settimane successive la rotta Continassa-Nottingham è stata decisamente trafficata in entrambe le direzioni. A Torino nel mese di luglio è sbarcato, infatti, Francois Modesto, che ha lasciato la compagine del presidente Marinakis (e il relativo ruolo di uomo di fiducioso del magnate greco) per diventare il dt bianconero; mentre settimana scorsa il centrocampista brasiliano Douglas Luiz è stato acquistato dal Forest in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus per 30,5 milioni complessivi.
Savona, ecco il Nottingham
E il bello deve ancora venire. Adesso gli inglesi hanno messo nel mirino un altro calciatore bianconero, dando vista a un doppio incrocio di mercato con la Vecchia Signora. Fari puntati su Nicolò Savona, visto che la priorità del Nottingham è l’ingaggio di un nuovo terzino destro. La prima scelta del ds Edu Gaspar sarebbe in realtà l’argentino Nahuel Molina, nel mirino anche della Juve che aveva provato a imbastire uno scambio con Nico Gonzalez. Ipotesi questa che non è decollata, visto che il Cholo Simeone non sembra troppo convinto di privarsi del suo terzino destro. Tanto che pure l’offerta da circa 25 milioni del Forest ai Colchoneros non è stata, almeno per il momento, accettata. Motivo per cui ora il Nottingham ha bussato alla porta della Juve per il classe 2003. Savona, infatti, può diventare la soluzione giusta da consegnare a Nuno Espírito Santo per completare la batteria dei laterali difensivi.
Chi è Arnau, il prescelto degli scout
Servono però circa 20 milioni: questa la prima richiesta bianconera a fronte dell’iniziale proposta da 12 milioni già rifiutata. Il Forest adesso sembra pronto a rilanciare a quota 14-15 più il 10% sulla futura vendita. Basteranno? Vedremo. Anche perché il dg juventino Damien Comolli non è un tipo che ama troppo concedere degli sconti nelle negoziazioni. Per informazioni in merito rivolgersi a Weah e al Marsiglia. L’uscita di Savona lascerebbe, però, un buco nell’attuale organico bianconero. Si potrebbe così riaccendere la pista Arnau Martinez per la Vecchia Signora: il terzino del Girona è stato visionato in diverse occasioni dagli scout juventini e sembra pronto per il grande salto in una big europea. Il tandem Comolli-Modesto ci pensa, anche perché il prezzo (12 milioni) rende l’opportunità invitante.
Saelemaekers per Vlahovic: la situazione
Attenzione pure al nome di Alexis Saelemaekers, probabilmente l’esterno destro che stuzzica di più Igor Tudor in questo momento. Il belga è nel pieno della carriera e reduce da due grandi annate con Bologna a Roma, tuttavia Max Allegri finora ha posto il veto alla sua partenza. Tanto che il Milan ha iniziato a dialogare per il possibile rinnovo del contratto (l’attuale accordo scade nel 2027, ndr). Se però la Juve mettesse sul piatto a condizioni vantaggiose Dusan Vlahovic come contropartita, dalle parti di via Aldo Rossi potrebbero magari cambiare idea. Non è un mistero, infatti, che da settimane l’allenatore rossonero abbia richiesto a gran voce l’acquisto del centravanti serbo. Per accontentarlo, a quel punto potrebbe essere sacrificato Saele. Scenari di mercato destinati a diventare d’attualità nelle prossime ore. Il giro degli esterni è pronto a partire e anche in questo caso la prima mossa arriverà da Nottingham. Col Forest destinato a scatenare un vero e proprio effetto domino…
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al canale, resta aggiornato LIVE
Nel calciomercato estivo della Juventus tutte le strade portano a Nottingham. Incredibile ma vero. Per l’ennesima volta in questa sessione di mercato appaiono, infatti, destinate a incrociarsi le traiettorie della Vecchia Signora con quelle del Forest. Ma facciamo un passo indietro. Tutto era iniziato a giugno durante il Mondiale per Club col tentativo (poi naufragato) da parte degli inglesi di accaparrarsi Mbangula e Weah per 23 milioni. Un doppio affare stoppato sul nascere dal duplice no dei due calciatori, poi accasatosi rispettivamente al Werder Brema e all’Olympique Marsiglia. Col senno del poi: meglio così, visto la Juve alla fine ci ha guadagnato quasi 10 milioni in più (bonus inclusi). Mica male. Nelle settimane successive la rotta Continassa-Nottingham è stata decisamente trafficata in entrambe le direzioni. A Torino nel mese di luglio è sbarcato, infatti, Francois Modesto, che ha lasciato la compagine del presidente Marinakis (e il relativo ruolo di uomo di fiducioso del magnate greco) per diventare il dt bianconero; mentre settimana scorsa il centrocampista brasiliano Douglas Luiz è stato acquistato dal Forest in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus per 30,5 milioni complessivi.
Savona, ecco il Nottingham
E il bello deve ancora venire. Adesso gli inglesi hanno messo nel mirino un altro calciatore bianconero, dando vista a un doppio incrocio di mercato con la Vecchia Signora. Fari puntati su Nicolò Savona, visto che la priorità del Nottingham è l’ingaggio di un nuovo terzino destro. La prima scelta del ds Edu Gaspar sarebbe in realtà l’argentino Nahuel Molina, nel mirino anche della Juve che aveva provato a imbastire uno scambio con Nico Gonzalez. Ipotesi questa che non è decollata, visto che il Cholo Simeone non sembra troppo convinto di privarsi del suo terzino destro. Tanto che pure l’offerta da circa 25 milioni del Forest ai Colchoneros non è stata, almeno per il momento, accettata. Motivo per cui ora il Nottingham ha bussato alla porta della Juve per il classe 2003. Savona, infatti, può diventare la soluzione giusta da consegnare a Nuno Espírito Santo per completare la batteria dei laterali difensivi.