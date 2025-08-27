Allegri chiaro: priorità Rabiot! Il Milan affonda mentre Harder... ritarda

MILANO - Una delle pecche più evidenti del Milan visto contro la Cremonese è l’assenza di personalità in campo . Senza Rafael Leao , con Christian Pulisic ingabbiato e con Luka Modric ancora in fase di rodaggio, nessuno degli altri otto giocatori di movimento schierati da Massimiliano Allegri ha nelle corde un aspetto fondamentale per una squadra di alto livello: prendere decisioni e assumersi responsabilità. La cessione di Tijjani Reijnders unita a quella di Theo Hernandez, ma anche quella passata di Tonali e l’addio di Giroud, hanno depauperato la rosa milanista di giocatori di qualità, in grado di fare cose che gli altri non sanno fare. E questo è un limite che è emerso chiaramente durante la prima partita di campionato.

Rabiot, richiesta di Allegri

Ecco perché Massimiliano Allegri, nel corso del summit di domenica, ha chiesto con forza Adrien Rabiot. E ieri il Milan ha allacciato, in maniera seria, i contatti con il giocatore e con l’Olympique Marsiglia con l’intento di aprire una trattativa da chiudere in maniera rapida e dalla quale arrivi il semaforo verde. I francesi vogliono 15 milioni per il cartellino del loro giocatore. Rabiot è un pupillo di Allegri ed è quella mezzala che manca come il pane al Milan, che la scorsa estate decise di non affondare il colpo su di lui quando era svincolato, facendolo accasare al Marsiglia. I colloqui tra le parti si sono avviati e nelle discussioni potrebbe rientrare anche Ismael Bennacer, che non è stato riscattato dall’OM a giugno per 14 milioni ma che gradirebbe e non poco tornare a disposizione di Roberto De Zerbi.

Vlahovic, la posizione del Milan

La formula si potrà trovare più facilmente, ma la strada dei prossimi giorni è segnata. Anche perché l’Atalanta, dopo le ultime discussioni interne, ha deciso di preparare la sua proposta ufficiale al Milan per Yunus Musah che ammonterà a 25 milioni complessivi, dei quali 22 di parte fissa e tre di bonus. Una cifra che si distanzia dai 30 complessivi che Furlani chiedeva qualche settimana fa, ma che adesso diventano un’opportunità per fare spazio per Rabiot e accontentare Allegri nella prima delle sue richieste. L’altro obiettivo indicato dall’allenatore rossonero è Dusan Vlahovic, mentre non arriverà in questi giorni Conrad Harder. Il mancato viaggio a Milano, come vi raccontavamo ieri, è dovuto al fatto che lo Sporting Lisbona sta definendo l’acquisto di Fotis Ioannidis del Panathinakos, che domani gioca il ritorno del playoff di Europa League.