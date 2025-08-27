Allegri chiaro: priorità Rabiot! Il Milan affonda mentre Harder... ritarda

MILANO - Una delle pecche più evidenti del Milan visto contro la Cremonese è l’assenza di personalità in campo. Senza Rafael Leao, con Christian Pulisic ingabbiato e con Luka Modric ancora in fase di rodaggio, nessuno degli altri otto giocatori di movimento schierati da Massimiliano Allegri ha nelle corde un aspetto fondamentale per una squadra di alto livello: prendere decisioni e assumersi responsabilità. La cessione di Tijjani Reijnders unita a quella di Theo Hernandez, ma anche quella passata di Tonali e l’addio di Giroud, hanno depauperato la rosa milanista di giocatori di qualità, in grado di fare cose che gli altri non sanno fare. E questo è un limite che è emerso chiaramente durante la prima partita di campionato.
Rabiot, richiesta di Allegri
Ecco perché Massimiliano Allegri, nel corso del summit di domenica, ha chiesto con forza Adrien Rabiot. E ieri il Milan ha allacciato, in maniera seria, i contatti con il giocatore e con l’Olympique Marsiglia con l’intento di aprire una trattativa da chiudere in maniera rapida e dalla quale arrivi il semaforo verde. I francesi vogliono 15 milioni per il cartellino del loro giocatore. Rabiot è un pupillo di Allegri ed è quella mezzala che manca come il pane al Milan, che la scorsa estate decise di non affondare il colpo su di lui quando era svincolato, facendolo accasare al Marsiglia. I colloqui tra le parti si sono avviati e nelle discussioni potrebbe rientrare anche Ismael Bennacer, che non è stato riscattato dall’OM a giugno per 14 milioni ma che gradirebbe e non poco tornare a disposizione di Roberto De Zerbi.
Vlahovic, la posizione del Milan
La formula si potrà trovare più facilmente, ma la strada dei prossimi giorni è segnata. Anche perché l’Atalanta, dopo le ultime discussioni interne, ha deciso di preparare la sua proposta ufficiale al Milan per Yunus Musah che ammonterà a 25 milioni complessivi, dei quali 22 di parte fissa e tre di bonus. Una cifra che si distanzia dai 30 complessivi che Furlani chiedeva qualche settimana fa, ma che adesso diventano un’opportunità per fare spazio per Rabiot e accontentare Allegri nella prima delle sue richieste. L’altro obiettivo indicato dall’allenatore rossonero è Dusan Vlahovic, mentre non arriverà in questi giorni Conrad Harder. Il mancato viaggio a Milano, come vi raccontavamo ieri, è dovuto al fatto che lo Sporting Lisbona sta definendo l’acquisto di Fotis Ioannidis del Panathinakos, che domani gioca il ritorno del playoff di Europa League.
Harder-Milan, l'accordo
Solo dopo questa partita, il club greco libererà il suo attaccante con destinazione Lisbona e questo, a meno che non vi siano nuovi colpi di scena che nel mercato non si possono mai escludere, consentirà poi ad Harder di prendere il volo per Milano per effettuare le visite mediche. Ricordiamo come Milan e Sporting Lisbona abbiano un accordo da 24 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del 20enne centravanti danese, che a sua volta ha dato l’ok a un contratto di cinque anni da 1,5 milioni più bonus, declinando la proposta del Rennes che aveva avuto in pugno il giocatore prima dell’avanzamento dei dialoghi con il Milan.
Se Jimenez va al Como...
Sull’eventuale difensore centrale in più da inserire in rosa ci sono voci discordanti mentre la partenza di Alex Jimenez verso il Como potrebbe indurre i rossoneri a cercare un nuovo terzino destro. Geoffrey Moncada, due sere fa, era al Sanchez Pizjuan per assistere a Siviglia-Getafe con alcuni nomi emersi come quello di Juanlu Sanchez, terzino degli andalusi. Infine, sempre in uscita, il Milan dovrà cercare una soluzione anche per Yacine Adli poiché il centrocampista non potrà essere schierato in Milan Futuro in Serie D visto che ha superato le 50 presenze in Serie A.
