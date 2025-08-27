Guido Rodriguez, Comolli ci pensa e può cambiare tutto: perché la Juve cerca il campione del mondo

La Juventus vuole accelerare in queste ultime battute di mercato. Dopo settimane di riflessioni e sondaggi su profili come O’Riley e Kessié, sondati più volte nel corso dell'estate, il direttore sportivo Comolli starebbe valutando una nuova opzione per rafforzare il centrocampo di Igor Tudor: si tratta di Guido Rodríguez, mediano argentino attualmente in forza al West Ham con una valutazione che si aggira sui 10 milioni. Un nome di grande esperienza internazionale e già accostato alla Serie A in passato, ma su cui ora mette gli occhi la Juve. Campione del Mondo con l'Argentina al fianco di Leo Messi, paragoni importanti con grandi centrocampisti del presente e del passato ma anche la calma e la tranquillità fuori dal campo. Una storia semplice la sua, fatta di lavoro. Un mantra per lui necessario per coltivare i sogni, raggiungerli e, perché no, toccare vette ancor più alte. Questo e tanto altro, il centrocampista argentino può essere un rinforzo ideale per la mentalità di Tudor.
Chi è Guido Rodríguez: la sua storia
Nato il 12 aprile 1994 a Saenz Pena, in Argentina, Guido Rodríguez è uno di quei calciatori silenziosi ma decisivi. Mediano della nazionale argentina, ha fatto parte della squadra che ha vinto la Copa América nel 2021 e anche nel 2024, il Mondiale in Qatar nel 2022. Nonostante non sia tra i più celebrati mediaticamente, è stato sempre considerato un elemento fondamentale per il gruppo. Dopo gli inizi nelle giovanili del River Plate, la sua carriera ha preso il volo tra Argentina, Messico, Spagna e ora Inghilterra. Un percorso di crescita costante che lo ha visto protagonista in diverse realtà calcistiche, sempre con la stessa determinazione e spirito di sacrificio.
Un mediano moderno: ordine, recuperi e… paragoni pesanti
Rodríguez non è un centrocampista offensivo né amante del dribbling, ma piuttosto un equilibratore. Forte fisicamente, disciplinato tatticamente e bravo nel recupero palla, è quel tipo di giocatore che ogni allenatore sogna di avere per dare solidità alla mediana. Raramente si fa notare per i gol (anche se sa colpire quando serve), ma è prezioso nelle transizioni e nel filtrare il gioco avversario. Ai tempi del Defensa y Justicia, il suo allenatore lo ha paragonato a Sergio Busquets, per intelligenza e capacità di leggere il gioco. In Spagna, invece, qualcuno lo ha ribattezzato "il nuovo Gattuso", per il suo spirito combattivo e la grinta che mette in ogni duello. Due paragoni impegnativi, che danno però l’idea della sua importanza.
Dall’Argentina all’Europa: un viaggio tra crescita e colpi di scena
Dopo aver mosso i primi passi con il River Plate, Rodríguez si è fatto notare al Defensa y Justicia nella stagione 2016, dove ha totalizzato 16 presenze. Da lì il trasferimento in Messico, prima al Club Tijuana per 2 milioni, poi al Club América per 6 milioni, dove ha vissuto una delle sue fasi più brillanti con 123 presenze e 12 reti. Nel gennaio 2020 approda in Europa, al Real Betis, e diventa subito una pedina fondamentale del centrocampo andaluso. Conquista anche una Copa del Rey nella stagione 2021/22. Lo scorso anno sembrava tutto fatto per un passaggio al Barcellona, con un accordo biennale già trovato, ma l’affare è saltato in extremis. Così, ad agosto 2024, ha scelto la Premier League con il West Ham ma a Londra l'argentino non si è ambientato, aprendo le porte a una possibile e rapida partenza.
“Trabajo”: il mantra di Guido tra campo, famiglia e yoga
Chi conosce Guido Rodríguez sa che è molto più di un semplice calciatore. Sui suoi profili social non ci sono frasi a effetto o look esuberanti, ma immagini di campo e vita familiare. Il filo conduttore è una sola parola: trabajo, lavoro. È la sua filosofia di vita, il concetto che ripete sempre anche ai più giovani: “Solo lavorando duramente si raggiungono i sogni”. Lo ha dimostrato anche fuori dal campo, parlando apertamente dei suoi hobby e della sua routine quotidiana: ama leggere, segue un percorso con uno psicologo per la gestione mentale, fa yoga per rimanere ancorato al presente e ogni tanto si diverte a giocare a tennis. La famiglia è il suo punto di riferimento: la moglie, le figlie e una vita lontana dai riflettori. Un uomo semplice, ma profondamente connesso con ciò che fa.
I numeri di una carriera solida: dati e statistiche
A parlare per Guido Rodríguez ci sono anche i numeri. Con il Real Betis ha collezionato 144 presenze, segnando 7 gol e fornendo 3 assist. Ottimo anche il suo rendimento al Club América con 123 presenze, 12 reti e 2 assist, mentre al Tijuana ha messo a referto 5 gol in 42 partite. Più brevi ma comunque importanti le esperienze con River Plate (18 presenze, 1 gol) e Defensa y Justicia (16 presenze). In nazionale ha totalizzato 28 presenze e una rete, partecipando da protagonista a tre tornei vinti. Statistiche che mostrano una continuità di rendimento e una crescita costante, segni distintivi di un centrocampista che oggi potrebbe davvero far comodo nella nuova Juventus di Tudor.
La Juventus vuole accelerare in queste ultime battute di mercato. Dopo settimane di riflessioni e sondaggi su profili come O’Riley e Kessié, sondati più volte nel corso dell'estate, il direttore sportivo Comolli starebbe valutando una nuova opzione per rafforzare il centrocampo di Igor Tudor: si tratta di Guido Rodríguez, mediano argentino attualmente in forza al West Ham con una valutazione che si aggira sui 10 milioni. Un nome di grande esperienza internazionale e già accostato alla Serie A in passato, ma su cui ora mette gli occhi la Juve. Campione del Mondo con l'Argentina al fianco di Leo Messi, paragoni importanti con grandi centrocampisti del presente e del passato ma anche la calma e la tranquillità fuori dal campo. Una storia semplice la sua, fatta di lavoro. Un mantra per lui necessario per coltivare i sogni, raggiungerli e, perché no, toccare vette ancor più alte. Questo e tanto altro, il centrocampista argentino può essere un rinforzo ideale per la mentalità di Tudor.
Chi è Guido Rodríguez: la sua storia
Nato il 12 aprile 1994 a Saenz Pena, in Argentina, Guido Rodríguez è uno di quei calciatori silenziosi ma decisivi. Mediano della nazionale argentina, ha fatto parte della squadra che ha vinto la Copa América nel 2021 e anche nel 2024, il Mondiale in Qatar nel 2022. Nonostante non sia tra i più celebrati mediaticamente, è stato sempre considerato un elemento fondamentale per il gruppo. Dopo gli inizi nelle giovanili del River Plate, la sua carriera ha preso il volo tra Argentina, Messico, Spagna e ora Inghilterra. Un percorso di crescita costante che lo ha visto protagonista in diverse realtà calcistiche, sempre con la stessa determinazione e spirito di sacrificio.
Un mediano moderno: ordine, recuperi e… paragoni pesanti
Rodríguez non è un centrocampista offensivo né amante del dribbling, ma piuttosto un equilibratore. Forte fisicamente, disciplinato tatticamente e bravo nel recupero palla, è quel tipo di giocatore che ogni allenatore sogna di avere per dare solidità alla mediana. Raramente si fa notare per i gol (anche se sa colpire quando serve), ma è prezioso nelle transizioni e nel filtrare il gioco avversario. Ai tempi del Defensa y Justicia, il suo allenatore lo ha paragonato a Sergio Busquets, per intelligenza e capacità di leggere il gioco. In Spagna, invece, qualcuno lo ha ribattezzato "il nuovo Gattuso", per il suo spirito combattivo e la grinta che mette in ogni duello. Due paragoni impegnativi, che danno però l’idea della sua importanza.