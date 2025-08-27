Mainoo, altro caso al Manchester United: vuole scappare via, asta Premier e big di Madrid

Una sconfitta casalinga all'esordio e un pareggio. È il bilancio di inizio stagione del Manchester United, che chiamato a riscattare una stagione disastrosa conclusa con il 15º posto in classifica e il ko in finale di Europa League, ha ceduto all' Arsenal i primi 3 punti in palio in campionato ( match deciso dalla rete di Riccardo Calafiori ) per poi fermarsi sull'1-1 sul campo del Fulham. Una crisi senza fine che ha inevitabilmente portato con sé i demoni della scorsa annata, per cui l'antidoto Ruben Amorim , "strappato" allo Sporting Lisbona a stagione in corso, non ha dato gli effetti sperati. La crisi di risultati ha inevitabilmente condizionato lo spogliatoio, dove cresce il malcontento di chi si aspetta maggiore fiducia da parte del tecnico portoghese. È il caso di Kobbie Mainoo , centrocampista classe 2005 che mentre spera di trovare maggiore continuità in campo, vede accrescere il proprio appeal agli occhi delle big d'Europa.

Real e Atletico su Mainoo

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, a monitorare con insistenza il giocatore cresciuto nelle giovanili dei Red Devils, con cui nel gennaio 2023 ha esordito in prima squadra, sarebbero Real Madrid e Atletico Madrid. L'indiscrezione su un possibile derby di mercato parte proprio dall'insoddisfazione del giocatore per lo scarso minutaggio in campo. Un minutaggio che dall'infortunio rimediato nel dicembre scorso, lo ha visto retrocedere da titolare a riserva. Il centrocampista è rimasto in panchina nei primi due impegni di campionato, e le possibilità di un trasferimento potrebbero crescere negli ultimi giorni di mercato, la cui chiusura è prevista per lunedì 1 settembre. Il quotidiano britannico riporta come entrambi i club madrileni accoglierebbero Mainoo con la formula del prestito annuale. Un'operazione che permetterebbe oltretutto all'inglese di partecipare alla prossima Champions League. Di contro, lo United difficilmente aprirebbe al prestito, considerato che la rosa conta solamente quattro centrocampisti centrali. Resta però il fatto che Mainoo non ha più ritrovato spazio nel 3-4-3 di Amorim. Il Daily Mail riporta infine che una decisione da parte del Manchester è attesa nelle prossime quarantotto ore.