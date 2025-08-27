Stengs e Lorran, il Pisa non dorme. Blitz Parma per Oristanio e Cutrone

Il Parma vuole lasciarsi alle spalle i gravi infortuni occorsi a Ondrejka e Frigan, consegnando in fretta al tecnico Carlos Cuesta i rinforzi richiesti. Blitz del dt Alessandro Pettinà che ha sorpassato il Torino nella corsa al fantasista Gaetano Oristanio , che nella giornata di oggi sbarcherà in Emilia dal Venezia con la formula del prestito con diritto di riscatto per un pacchetto complessivo da 8,5 milioni. Contratto fino al 2030 per l’esterno mancino, che potrebbe essere affiancato da un attaccante come Patrick Cutrone . Passi avanti dei ducali per il capitano del Como , destinato a migrare lontano dal Lago a causa dello scarso feeling con Cesc Fabregas che l’ha inserito nell’elenco dei cedibili. Ieri intanto il Parma ha ufficializzato l’acquisto del terzino destro Sascha Britschgi (classe 2006), che lascia il Lucerna e firma un quinquennale col club del presidente Krause. Per la mediana gli emiliani valutano la possibilità di arrivare a Sulemana (Atalanta), sondato pure dal Sassuolo che in mezzo al campo ha preso lo svincolato di lusso Nemanja Matic (contratto annuale con opzione per la stagione successiva).

Pisa, arrivano Stengs dal Feyenoord e Lorran dal Flamengo

Scatenato il Pisa che dopo il pareggio di Bergamo ha deciso di premiare il tecnico Alberto Gilardino con innesti di spessore. Preso il fantasista Calvin Stengs in prestito con diritto di riscatto (6 milioni) dal Feyenoord: oggi l’olandese sarà nella città della Torre Pendente per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto fino al 2029. Fatta pure per il gioiellino brasiliano Lorran, che arriva dal Flamengo in prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni in caso di salvezza più il 50% sulla rivendita in favore della formazione di Rio de Janeiro. Per la retroguardia i nerazzurri progettano un doppio innesto: il giovane Bonfanti (tornerà dall’Atalanta con la formula del prestito) potrebbe essere affiancato da Halhal (Mechelen), anche se Gila sarebbe stuzzicato da un califfo d’esperienza come lo svincolato Albiol (ex Villarreal e Napoli). Proposto un annuale allo spagnolo, che ci sta pensando. A proposito di nomi da copertina: è ancora in corso il tentativo della Cremonese per l’attaccante Jamie Vardy. Offerto al centravanti inglese un accordo fino al 30 giugno 2026 con rinnovo per la stagione successiva in caso di salvezza. I grigiorossi intanto si avvicinano ai centrocampisti Colpani (in prestito con diritto di riscatto dal Monza) e Maleh (in prestito con obbligo di riscatto dal Lecce); mentre oggi sarà in città per visite mediche e firme l’attaccante Moumbagna, che sbarca in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia.

Hellas ecco Orban. Udinese in attesa su Zaniolo. Bologna braccio di ferro con Lucumì

Attivissimo pure il Verona che rinforza l’attacco con Orban, prelevato dall’Hoffenheim in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto (8 milioni); mentre per la difesa è in arrivo Bella-Kotchap in prestito dal Southampton. L’Atalanta ha offerto 25 milioni per Musah (Milan): lavori in corso, intanto i nerazzurri sono in procinto di blindare Hien col rinnovo fino al 2029 e hanno ceduto in prestito con obbligo di riscatto El Bilal Tourè al Besiktas. Ufficiale Buksa (Midtjylland) per 5 milioni all’Udinese, che attende la risposta del Galatasaray per Zaniolo, ci prova per Antwi (Chelsea) e resta in pressing su Zanoli (Napoli). Palestra (Atalanta) si accasa in prestito secco al Cagliari, che insiste per Romano (Roma). Da una rossoblù all’altra: il Bologna è alle prese col caso Lucumì, che ha chiesto la cessione. Il colombiano ha un accordo col Sunderland (quinquennale da 3 milioni a stagione), ma i rossoblù non vorrebbero privarsene salvo proposte da 30 milioni. Braccio di ferro in corso. Infine oggi la firma di Stulic (Charleroi) col Lecce.