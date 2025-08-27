Tuttosport.com

Kolo Muani alla Juve, spinge pure Deschamps! "Ci spero, non facile per lui"

Le parole del ct della Francia dopo l'esclusione dell'attaccante del PSG dalla lista dei convocati, con la trattativa coi bianconeri ancora in corso
2 min
DeschampsKolo Muanijuve

"Kolo Muani? Adesso si trova in una situazione complicata. Non è sempre stato semplice per lui, ma al momento non ha minuti di gioco e si allena a parte. Spero che entro lunedì possa trovare una soluzione per essere un giocatore attivo". Didier Deschamps ha commentato così l'esclusione dai convocati dell'attaccante messo ai margini dal Paris Saint Germain e che la Juve vorrebbe riportare a Torino.

Deschamps su Kolo Muani: "Gli auguro si risolva entro lunedì"

"Ci sono aspetti sul piano atletico e del minutaggio che non sono compatibili con le esigenze del calcio internazionale. Non è nel ritmo giusto per una partita internazionale. Già ho dei giocatori che non sono e non possono essere al massimo. Gli auguro che la sua situazione si risolva entro lunedì". Deschamps ha invece chiamato Marcus Thuram: "All'Inter gioca in un sistema con due punte mentre con noi spesso gioca sull'esterno, ha iniziato di nuovo bene", e Manu Konè: "Fa parte di quei giocatori sottovalutati o poco considerati. Ritengo che abbia un grande potenziale. Sta rendendo bene nel suo club e, a quanto pare, resterà alla Roma. Se è qui con regolarità, è perché considero di farlo giocare. Ha un po' di difficoltà nelle fasi iniziali delle partite, dove prende dei cartellini, ma è capace di fare buone cose in fase di recupero".

