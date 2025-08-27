Kolo Muani alla Juve, spinge pure Deschamps! "Ci spero, non facile per lui"

Deschamps su Kolo Muani: "Gli auguro si risolva entro lunedì"

"Ci sono aspetti sul piano atletico e del minutaggio che non sono compatibili con le esigenze del calcio internazionale. Non è nel ritmo giusto per una partita internazionale. Già ho dei giocatori che non sono e non possono essere al massimo. Gli auguro che la sua situazione si risolva entro lunedì". Deschamps ha invece chiamato Marcus Thuram: "All'Inter gioca in un sistema con due punte mentre con noi spesso gioca sull'esterno, ha iniziato di nuovo bene", e Manu Konè: "Fa parte di quei giocatori sottovalutati o poco considerati. Ritengo che abbia un grande potenziale. Sta rendendo bene nel suo club e, a quanto pare, resterà alla Roma. Se è qui con regolarità, è perché considero di farlo giocare. Ha un po' di difficoltà nelle fasi iniziali delle partite, dove prende dei cartellini, ma è capace di fare buone cose in fase di recupero".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE