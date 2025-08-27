Harder al Milan si complica così: adesso per Allegri c'è solo Vlahovic

Milan, Allegri torna a spinger per Vlahovic

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Conrad Harder al Milan per circa 24 milioni di euro più bonus. Nelle ultime ore lo Sporting Lisbona ha però cambiato idea per il poco tempo a disposizione per trovare un sostituto. I portoghesi hanno infatti già ceduto Viktor Gyokeres all'Arsenal e dovrebbero quindi rivoluzionare completamente il proprio reparto d'attacco. Per questo il club rossonero potrebbe tornare ora con forza su Dusan Vlahovic che continua ad essere la prima scelta assoluta di Massimiliano Allegri. Una situazione da monitorare con grande attenzione in questi ultimi giorni di mercato e che potrebbe anche aiutare la Juventus a sbloccare il ritorno di Randal Kolo Muani. La richiesta di Damien Comolli per il cartellino del serbo resta di circa 20 milioni per evitare la minusvalenza a bilancio e liberarsi soprattutto dello stipendio dell'ex Fiorentina ad un anno dalla scadenza del contratto.