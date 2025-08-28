Zhegrova, l'affondo arriva grazie al quasi ex Juve! Nico vicino a Simeone. Savona, rilancio servito

Savona, rilancio Nottingham

Ore calde pure per il futuro di Nicolò Savona, per il quale è in pressing il Nottingham Forest. Gli inglesi sono pronti al rilancio dopo il primo tentativo murato dalla Juve. Troppo pochi i 12 milioni offerti martedì mattina: motivo per cui ora il club del presidente Marinakis appare pronto ad alzare la proposta a 14-15 milioni più il 10% sulla futura vendita. Uno sforzo che non è detto basti a ottenere il via libera bianconero, visto che la richiesta del dg Comolli per cedere il terzino classe 2003 è ancora fissata a 18-20 milioni. Insomma, c’è da trattare anche se pure nella giornata di ieri i dialoghi sono proseguiti in maniera costruttiva. Lavori in corso per arrivare dopo Douglas Luiz a chiudere un nuovo affare; mentre per Savona è pronto un contratto fino al 2030 da 2 milioni all’anno. Una proposta che il laterale destro valdostano sembra aperto ad accettare senza troppe remore.