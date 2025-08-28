Zhegrova, l'affondo arriva grazie al quasi ex Juve! Nico vicino a Simeone. Savona, rilancio servito

La Vecchia Signora alza il pressing per arrivare Edon Zhegrova, che da giorni ha già detto si dinanzi alla possibilità di trasferirsi alla Juventus. Pronto un contratto fino al 2030 da 2,5 milioni a stagione; mentre al Lille verrebbero offerti 15 milioni più bonus. Una strada quella che porta all’esterno offensivo classe 1999 che può diventare in discesa grazie a un quasi ex Juve. In molti non lo ricorderanno, ma su Junior Traorè nel 2019 la società bianconera vantava un diritto di prelazione (mai però esercitato) e ora il suo passaggio dal Bournemouth al Marsiglia rallenta il pressing dell’OM per Zhegrova.
Juve, pronto l'affondo
Via libera quindi all’affondo della Juve nelle prossime ore, a patto che in contemporanea vengano completate delle uscite. A far spazio al gioiello kosovaro dovrebbe essere Nico Gonzalez, che vuole spazio. L’argentino sa che con Tudor rischia di vivere un’annata da comprimario. Col rischio estremamente concreto di perdere l’Albiceleste nell’anno che porta al Mondiale. Una competizione alla quale il classe 1998 ambisce con determinazione. Il motivo è semplice: il trionfo in Qatar nel 2022 l’ha visto dal divano a causa dell’infortunio subito a una settimana dall’inizio della Coppa del Mondo.
Nico Gonzalez, ecco Simeone
Una beffa tremenda. Ecco perché ora Nico punta ad accasarsi, dove può giocare con più continuità. E qui entra in gioco l’Atletico Madrid che ha nel tecnico Simeone un grande estimatore di Gonzalez. Ecco perché la soluzione che porta ai Colchoneros può entrare nel vivo nelle prossime ore, anche se i madrileni non sembrano intenzionati, almeno per ora, ad andare oltre al prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto. Soluzione questa sgradita dalle parti della Continassa, dove vogliono l’obbligo di riscatto per cedere Nico e sperano di recuperare 30 milioni complessivi. Non semplice alla luce dell’annata deludente dell’ex Fiorentina.
Savona, rilancio Nottingham
Ore calde pure per il futuro di Nicolò Savona, per il quale è in pressing il Nottingham Forest. Gli inglesi sono pronti al rilancio dopo il primo tentativo murato dalla Juve. Troppo pochi i 12 milioni offerti martedì mattina: motivo per cui ora il club del presidente Marinakis appare pronto ad alzare la proposta a 14-15 milioni più il 10% sulla futura vendita. Uno sforzo che non è detto basti a ottenere il via libera bianconero, visto che la richiesta del dg Comolli per cedere il terzino classe 2003 è ancora fissata a 18-20 milioni. Insomma, c’è da trattare anche se pure nella giornata di ieri i dialoghi sono proseguiti in maniera costruttiva. Lavori in corso per arrivare dopo Douglas Luiz a chiudere un nuovo affare; mentre per Savona è pronto un contratto fino al 2030 da 2 milioni all’anno. Una proposta che il laterale destro valdostano sembra aperto ad accettare senza troppe remore.
