Rabiot, priorità a De Zerbi. E le richieste di Allegri non aiutano il Milan

MILANO - I sogni son desideri, ma spesso rimangono tali. A ieri, per quanto concerne la pista per arrivare ad Adrien Rabiot , non ci sono stati segnali d’apertura all’avanzamento della trattativa. Il Milan ha avviato dei contatti con la signora Veronique , mamma-agente del centrocampista dell’Olympique Marsiglia, ma nulla si è mosso in maniera concreta. Rabiot, infatti, vorrebbe recuperare il rapporto con Roberto De Zerbi e con l’ambiente marsigliese, che si è guastato dopo la rissa in allenamento con Jonathan Rowe , che da pochi giorni è un nuovo calciatore del Bologna. Il Marsiglia fa una valutazione da 15 milioni del cartellino di Rabiot, ma non c’erano grandi segnali che le cose si potessero smuovere e così il Milan, che ha incassato il “no” del Bologna stesso per Giovanni Fabbian, si ritrova a dover tornare al punto di partenza, in una ricerca compulsiva di quei profili che possano sposarsi bene con le richieste fatte da Max Allegri nel summit di domenica a Casa Milan. Ma i giocatori che vuole l’allenatore milanista hanno ingaggi alti, cosa che di certo non suona come una dolce melodia alle orecchie del quarto piano rossonero, sempre molto sensibile al contenimento dei costi specie sugli stipendi. Vedremo se nelle prossime ore qualcosa cambierà, ma a ieri le sensazioni che emergevano da Milanello erano molto negative in tal senso.

Il Marsiglia non è interessato a Bennacer

L’Olympique Marsiglia, inoltre, ha fatto sapere al Milan che non è più interessato a riallacciare i discorsi per Ismael Bennacer, che rischia di rimanere sul groppone con uno stipendio da 4 milioni netti a stagione. Il Bologna ha chiesto informazioni sullo stato dell’arte dell’algerino e, anche qui, si capirà cosa fare poiché Bennacer, esattamente con Yacine Adli, non possono giocare con Milan Futuro avendo superato il limite delle 50 presenze in Serie A. Entrambi sono fuori dai piani tecnici di Massimiliano Allegri e dovrà essere trovata una soluzione prima che si creino altri due casi Origi (il quale è ancora a libro paga dei rossoneri). Ci sono molte perplessità attorno al Milan e questi ultimi giorni di calciomercato dovranno avere un sussulto in entrata e non solo in uscita.

Chukwueze verso il Fulham

Già, sulle cessioni i rossoneri vanno fortissimo. Ieri sono ripresi, in maniera molto approfondita, i colloqui con il Fulham per Samuel Chukwueze. Sul piatto un’operazione a titolo definitivo da 25 milioni complessivi. La medesima cifra che dovrebbe arrivare dall’Atalanta per quanto concerne l’operazione Yunus Musah. I due club si stanno parlando per mettere a punto la struttura dell’operazione che potrebbe essere un prestito oneroso a 2-3 milioni più un obbligo di riscatto fissato a 22 milioni. In sostanza, altri 25 milioni garantiti. Altri soldi che entrano nelle casse rossonere e che tutti si aspettano che possano essere reinvestiti su quello che ha chiesto Allegri, almeno in termini di caratteristiche tecniche. Magari anche su un difensore centrale, con i profili di Okoli e Djimsiti che sono riecheggiati ieri, sempre che non si riesca a trovare un accordo per due esuberi di lusso, Christensen del Barcellona e Kim del Bayern.