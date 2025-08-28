Nkunku al Milan, è fatta: Allegri ha il suo attaccante, le cifre dell'operazione

Dopo i tentativi falliti per Victor Bonfice e Conrad Harder, il Milan sembrerebbe aver finalmente chiuso per il suo nuovo attaccante. Nelle ultime ore i rossoneri hanno infatti trovato l'accordo totale con il Chelsea per il trasferimento di Christopher Nkunku . Il classe 1997 era esploso in Bundesliga con la maglia del Lipsia prima di essere acquistato proprio dai Blues nel 2023 per ben 60 milioni di euro. Un passaggio, quello in Premier League, poco fortunato per il francese che ora ripartirà dalla Serie A per provare a tornare protagonista.

Milan, fatta per Nkunku dal Chelsea

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'accordo per Christopher Nkunku al Milan sarebbe sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 35 milioni di euro più bonus da versare nelle casse del Chelsea. Un investimento sicuramente importante per il club rossonero che dimostra la volontà di credere nelle potenzialità dell'attaccante francese. Si attende adesso solo il via libera per permettere a Nkunku di volare in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Milan fino al 2030. Difficile che possa essere già a disposizione di Allegri per la sfida di domani contro il Lecce, ma l'allenatore è stato finalmente accontentato dopo che aveva richiesto a gran voce un nuovo attaccante soprattutto dopo il ko all'esordio contro la Cremonese.

Milan, si lavora allo scambio per Dovbyk

Intanto i rossoneri sembrano non volersi accontentare del solo Nkunku. Il Milan starebbe infatti lavorando con la Roma per un possibile scambio tra Santiago Gimenez ed Artem Dovbyk. La trattativa è però solo all'inizio e resta da capire la volontà del club giallorosso, oltre che quella dell'attaccante messicano ex Feyenoord che sembrerebbe voler rimanere in rossonero per giocarsi le sue carte con Allegri.