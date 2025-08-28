Vardy alla Cremonese: c’è il sì di Jamie, l’ex Leicester presto in Italia

Jamie Vardy alla Cremonese: è tutto vero. I grigiorossi sono prossimi a chiudere la trattativa con l'ex attaccante del Leicester, che il 24 aprile scorso aveva annunciato la fine di uno storico ciclo durato 13 anni e consacrato con il trionfo in Premier League alla guida di Claudio Ranieri nel 2016. Classe 1987, l'inglese è pronto a cominciare una nuova avventura in Italia, varcando così per la prima volta in carriera i confini britannici dopo le esperienze con le Foxes e prima ancora con Halifax e Fleetwood.