Vardy alla Cremonese: c’è il sì di Jamie, l’ex Leicester presto in Italia

Jamie Vardy alla Cremonese: è tutto vero. I grigiorossi sono prossimi a chiudere la trattativa con l'ex attaccante del Leicester, che il 24 aprile scorso aveva annunciato la fine di uno storico ciclo durato 13 anni e consacrato con il trionfo in Premier League alla guida di Claudio Ranieri nel 2016. Classe 1987, l'inglese è pronto a cominciare una nuova avventura in Italia, varcando così per la prima volta in carriera i confini britannici dopo le esperienze con le Foxes e prima ancora con Halifax e Fleetwood.
Vardy: numeri e trionfi
Trasferitosi a Leicester nel 2012, Vardy inizia il proprio cammino con le Foxes in Championship: acquistato per 1 milione di sterline, fu a quel tempo l'esborso più alto sostenuto da un club dilettantistico. Il 18 maggio 2024, l'attaccante chiude il proprio ciclo disputando la sua 500ª partita con la maglia delle Volpi e segnando il suo 200º gol complessivo in occasione del match con l'Ipswich Town. Nel suo palmarès, la Premier del 2016, la Fa Cup del 2021 e il Community Shield conquistato lo stesso anno.