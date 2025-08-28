Allegri: “Jashari si è fatto male in uno scontro con Gimenez”. Sul mercato, Vlahovic e Rabiot...

"C'è voglia di riscatto, quella contro la Cremonese è stata una sconfitta inaspettata, con un po' di attenzione nei gol subiti potevamo portare a casa una partita dove abbiamo avuto diverse occasioni. Domani abbiamo la possibilità di rifarci. Il Lecce gioca un calcio veloce ed è molto organizzata, giocare a Lecce non è facile". Così Max Allgeri , tecnico del Milan , in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce al 'Via del mare'. "Il mercato aperto? Ormai ci siamo abituati a queste vicissitudini di questi ultimi giorni. Al mercato ci deve pensare la società, che sta cercando di metter dentro dei giocatori che permettano alla squadra di crescere e per arrivare a marzo nelle migliori condizioni e in una buona posizione di classifica. Siamo arrabbiati per la sconfitta con la Cremonese e bisogna continuare a lavorare”. Ha proseguito così, poi, il tecnico rossonero in merito a quella che è l'apertura del calciomercato durante il campionato .

Il ruolo di Gimenez e l'importanza della società

"Gimenez? Santi, al momento, è l’unica punta che abbiamo. Lo conosco da venti giorni, è un buon giocatore e ci aspettiamo molto da lui. Per il cantiere aperto, penso che bisogna lavorare quotidianamente, vedere la crescita della squadra e anche dei giocatori, che sono forti e di prospettiva. Bisogna migliorare la posizione dello scorso anno e abbiamo sei mesi per farlo", ha aggiunto. "Con la società abbiamo parlato. Le occasioni di mercato le conosce la società. Io sono qui per lavorare e allenare i giocatori che ho a disposizione. Sono contento della rosa a disposizione perché ci sono dei valori importanti e dobbiamo lavorare", ha poi proseguito, rimarcando l'importanza del rapporto con la società: "La sinergia con la dirigenza? Ci parliamo con Furlani, Tare, Ibra e Moncada. L'input è quello che ci deve essere sostenibilità. Domani abbiamo una partita molto difficile e al resto ci penserà la società", ha sottolineato Allegri.

L'infortuio di Jashari. E sull'arrivo di un centravanti...

"Stamattina Jashari si è fatto male in uno scontro con Gimenez e non ci sarà contro il Lecce. E' un giocatore che può giocare davanti alla difesa o in un centrocampo a due". Brutte notizie, dunque, quelle che sono costretti ad apprendere i tifosi rossoneri in vista della seconda giornata di Serie A, che vedrà i rossoneri impegnati contro il Lecce di Di Francesco. "Nei due errori che abbiamo fatto nei novanta minuti con la Cremonese, abbiamo preso due gol. Dobbiamo abbassare, se non azzerare l'errore. Non so ancora chi giocherà domani", ha sottolineato il tecnico rossonero. "Se serve un centravanti alla Giroud? Bisogna avere pazienza e fiducia sul mercato. L'esigenza di un attaccante di un certo tipo? Vale per tutti, perché la società ha tutto l'interesse a creare una squadra competitiva", ha rimarcato Allegri in relazione al proprio reparto offensivo.