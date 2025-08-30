"Zhegrova, niente Marsiglia! Ma altrove...": il presidente Lilla spiana la strada alla Juve

LILLA (Francia) - " Edon Zhegrova non firmerà per l’Olympique Marsiglia . Se arriva un’offerta da un altro club, siamo aperti a parlare". In un'intervista concessa a BeInSport, il presidente del Lilla Olivier Letang spegne ufficialmente le voci circa un interessamento della società della Costa Azzurra, allenata dall'italiano Roberto De Zerbi, per il talento kosovaro-albanese, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e finito nel mirino della Juventus nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Nico Gonzalez all'Atlético Madrid.

Il Lilla travolge il Lorient

Intanto, nel match valido per la terza giornata di Ligue 1, per il quale Zhegrova, ufficialmente, non è stato convocato dal tecnico Genesio per un affaticamento muscolare, il Lilla si è preso la vetta provvisoria della classifica con un perentorio 7-1 inflitto a domicilio al malcapitato Lorient. Due assist dell'ex Juve Félix Correia valgono il doppio vantaggio firmato Perraud (46') e Fernandez-Pardo (53'), con quest'ultimo che si ripete al 77', 13' dopo la rete della bandiera dei padroni di casa con Tosin, sulla ribattuta del rigore fallito da Soumano. Completano il tabellino la doppietta di Igamane (80' e 93') e i gol di Haraldsson (87') e Sahraoui (95').

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE