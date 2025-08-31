Hojlund, visite mediche e poi Napoli: Conte lo aspetta, quanto incassa lo United

Hojlund dallo United al Napoli: le cifre

Il tecnico potrà dunque contare sulle qualità e sulla fisicità di Hojlund, vista anche la lunga assenza di Romelu Lukaku per l'infortunio rimediato poco prima dell'inizio del campionato. Ma qual è la formula con cui l'attaccante ex Atalanta arriva a Napoli? E quali sono le cife dell'affare? Il classe 2003 si trasferisce in Campania con la formula del prestito oneroso (a 6 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 44. Operazione importante per i partenopei, ma a cifre comunque ridotte rispetto a quanto aveva speso lo United per assicurarsi Hojlund dall'Atalanta solo due anni fa (i Red Devils investirono circa 78 milioni). Nel contratto dell'attaccante dovrebbe essere presente anche una clausola rescissoria da oltre 80 milioni di euro.