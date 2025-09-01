Rugani, c'è solo la Juve anche senza campo: due nuove offerte rifiutate

Un cavaliere non abbandona la sua (Vecchia) Signora: fosse un titolo di un film si potrebbe intitolare così la scelta di Daniele Rugani di continuare a indossare la maglia bianconera. Colori ormai diventati una seconda pelle per il centrale toscano, che negli ultimi giorni era stato sondato dal Bologna in caso di partenza di Lucumì (il dt Sartori lo corteggia da anni). Nelle ultime ore è arrivata pure una chiamata dal Genoa , che stava valutando di puntellare la propria retroguardia con un elemento esperto di provata affidabilità. Niente da fare. A tutte loro così come nel mese di luglio al Sassuolo Daniele ha ribadito lo stesso concetto: sono felice alla Juve e voglio restare a Torino , al netto del fatto di giocare meno.

Una riserva di lusso

Il classe 1994 è ben cosciente del fatto di ricoprire il ruolo di riserva di lusso (anche se nelle amichevoli ha dimostrato la solita grande solidità in marcatura), ma al tempo stesso sa di poter essere comunque prezioso per la squadra pure lontano dal rettangolo verde. Rugani rappresenta, infatti, uno dei punti di riferimento all’interno dello spogliatoio, soprattutto per i calciatori più giovani che spesso indirizza e supporta coi suoi consigli. Una sorta di fratello maggiore decisamente importante nelle dinamiche di un gruppo-squadra, con Tudor che l’ha apprezzato moltissimo anche sotto questo aspetto durante il Mondiale per Club. Tanto da caldeggiarne la permanenza. Con buona pace del Porto di Farioli, che dopo l’esperienza insieme all’Ajax se lo sarebbe portato volentieri dietro pure in Portogallo. E pensare che un anno fa Rugani era stato fatto fuori (a soli due mesi dalla firma del rinnovo biennale…) da Thiago Motta, che riteneva l’ex Empoli avulso dal suo progetto. Una delle tante mosse infelici dell‘italo-brasiliano: ecco perché essere di nuovo alla Juve per Rugani ha il sapore della rivincita.