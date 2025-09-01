Rabiot al Milan, Allegri ha il suo pupillo: il retroscena sul caos Marsiglia

MILANO - Adrien Rabiot è un nuovo giocatore del Milan. La giornata di ieri è stata decisiva per consentire alla dirigenza milanista di mettere a punto l’offerta giusta per accontentare Massimiliano Allegri , che dopo la sosta per le nazionali potrà contare sul suo pupillo. L’accordo tra il Milan e il Marsiglia si è trovato sulla base di un’offerta da 10 milioni bonus inclusi, che l’Olympique ha vidimato e accettato dopo la sconfitta contro il Lione di ieri sera. A Rabiot , invece, un contratto di quattro anni da cinque milioni netti di stipendio, che lo colloca tra i più pagati della rosa rossonera. Il Milan ha fatto leva sul fatto che il rapporto tra Rabiot e l’OM non si è ricomposto come, invece, aveva auspicato Roberto De Zerbi .

Rabiot, è cambiato tutto

Il centrocampista, che secondo i media francesi avrebbe diritto al 30% dell’incasso del Marsiglia dalla cessione del suo cartellino, non ha chiesto scusa in via ufficiale alla società e così si è arrivati alla rottura insanabile che ha permesso al Milan di inserirsi con prepotenza. Rispetto a qualche giorno fa, quando sembrava che Rabiot e il Marsiglia si potessero riconciliare, son cambiati diversi fattori e Massimiliano Allegri è stato accontentato per quanto concerne la richiesta di quel centrocampista di qualità e personalità che aveva richiesto due settimane fa nel summit di Casa Milan post sconfitta contro la Cremonese. Rabiot è atteso in mattinata a Milano per l’iter delle visite mediche e per la cerimonia della firma sul contratto. Poi partirà per gli impegni della nazionale francese.

Gimenez-Dovbyk: la situazione

L’altra pista, da montagne russe a livello di cronaca, è stata quella legata allo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk con la Roma. L’attaccante ucraino, da giorni, ha dato il suo ok al passaggio al Milan, ma andava convinto il centravanti messicano, che fino a ieri pomeriggio non era propenso a lasciare i rossoneri. Dopo lunghi colloqui con il suo entourage e con il giocatore stesso, ecco l’apertura di Gimenez ad ascoltare la proposta della Roma, ma sempre con la riserva di poter prendere una decisione finale. Poi sono subentrate le differenze di vedute tra i due club sulla tipologia di prestito. Il Milan proponeva uno scambio di prestiti secchi mentre la Roma, fino alla prima serata, voleva il diritto di riscatto su Gimenez. Con il passare delle ore si sono susseguite una serie di indiscrezioni sulla presenza o meno di tale opzione d’acquisto, che probabilmente verrà risolta oggi a meno che non si palesi un’offerta concreta dalla Premier League per Gimenez, con il Milan che tornerebbe su Dovbyk come eventuale sostituto di Gimenez. Ma lo scambio, a ieri sera, era andato in archivio.