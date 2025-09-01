Zhegrova atterrato a Torino, inizia l'avventura Juve: visite e firma

Dopo la vittoria contro il Genoa, che ha permesso alla Juventus di rimanere a punteggio pieno in Serie A dopo due giornate, si è definitivamete acceso il calciomercato bianconero proprio a poche ora dal termine della sessione. In mattinata è infatti arrivato a Torino Edon Zhegrova, nuovo rinforzo a disposizione di Igor Tudor per il reparto offensivo. L'esterno kosovaro è partito da Lille per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club bianconero.
Juve, ecco Zhegrova: al J Medical per le visite
Edon Zhegrova è partito questa mattina dalla Francia per raggiungere Torino dove sta svolgendo le visite al J Medical prima di firmare il contratto con la Juventus. Il classe 1999 arriva in bianconero a titolo definitivo dal Lille per una cifra complessiva di 12 milioni di euro più 3 milioni di bonus, con una percentuale sulla futura rivendita destinata al club francese. Il tutto dopo che è stato completato l'incastro con Nico Gonzalez, pronto a firmare con l'Atletico Madrid. La partenza di Zhegrova, arrivato all'aeroporto di Torino Caselle, è stata testimoniata su Instagram da una foto a bordo di un jet privato pubblicata da Arlind Sadiku, giornalista kosovaro. Per Tudor si tratta di un rinforzo importante, con il classe 1999 che si giocherà il posto dietro la punta con Conceicao. Inoltre potrebbe anche essere impiegato come esterno a tutta fascia sulla destra nel 3-4-2-1.
