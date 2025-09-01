Zhegrova atterrato a Torino, inizia l'avventura Juve: visite e firma

Dopo la vittoria contro il Genoa, che ha permesso alla Juventus di rimanere a punteggio pieno in Serie A dopo due giornate, si è definitivamete acceso il calciomercato bianconero proprio a poche ora dal termine della sessione. In mattinata è infatti arrivato a Torino Edon Zhegrova, nuovo rinforzo a disposizione di Igor Tudor per il reparto offensivo. L'esterno kosovaro è partito da Lille per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club bianconero.