Donnarumma al Manchester City, è fatta: ora visite e firma! Ederson al Fenerbahce

Gigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City in arrivo dal Paris Saint-Germain! Lo ha annunciato Fabrizio Romano sul suo account personale di X: le visite mediche si terranno questo pomeriggio. L'accordo è stato concordato già da alcune settimane ed è stato finalizzato tra i due club dopo che Éderson ha firmato per il Fenerbahçe. Il portiere della nazionale azzurra era stato messo sul mercato dalla società francese dopo l'acquisto di Chevalier: ha pesato molto l'interruzione della trattativa relativa al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2026. Donnarumma era anche finito nel mirino di altri club di Premier League.
Le cifre dell'affare
Donnarumma è dunque il nuovo portiere del Manchester City: le cifre della trattativa tra il club di Guardiola e il Psg si aggirano tra i 20 e i 25 milioni di €. L'ex portiere del Milan ha firmato un contratto quinquennale che lo lega ai Citizens fino al 2030 e in cui percepirà 13 milioni l'anno più 2 di bonus.