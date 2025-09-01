Donnarumma al Manchester City, è fatta: ora visite e firma! Ederson al Fenerbahce

Gigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City in arrivo dal Paris Saint-Germain! Lo ha annunciato Fabrizio Romano sul suo account personale di X: le visite mediche si terranno questo pomeriggio. L'accordo è stato concordato già da alcune settimane ed è stato finalizzato tra i due club dopo che Éderson ha firmato per il Fenerbahçe. Il portiere della nazionale azzurra era stato messo sul mercato dalla società francese dopo l'acquisto di Chevalier: ha pesato molto l'interruzione della trattativa relativa al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2026. Donnarumma era anche finito nel mirino di altri club di Premier League.