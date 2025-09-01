Calciomercato Juve e non solo, diretta: segui l'ultimo giorno di trattative

È scattata la frenesia da ultimo giorno di mercato : alle 20 in Italia - e nei principali campionati europei - suonerà il gong, che segnerà ufficialmente lo stop alle trattative. Da Kolo Muani a Rabiot, da Nico Gonzalez e Zhegrova a Sancho, Openda, Gimenez e Dovbyk, sono ancora molti i nodi da sciogliere . Vivremo insieme, colpo dopo colpo, questa intensa giornata.

14:00

Juve-Openda, le cifre

Ecco i termini dell'accordo tra i bianconeri e il Red Bull Lipsia: il calciatore si trasferirà a Torino in prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 42 e condizionato a determinati obiettivi sportivi.

13:48

Sancho resta in Premier

L'esterno inglese, inizialmente accostato alla Juventus, ma per tutta l'estate nel mirino della Roma, ha rifiutato l'ennesima offerta dei Friedkin: ECCO LA SUA PROSSIMA SQUADRA

13:36

Vlahovic, storia assurda

Mercato, psicanalisi e il gruppo Juve sano: dirigenza e allenatore non hanno mai dubitato delle qualità tecniche di Dusan, l’unico problema è di tipo economico. LEGGI TUTTO

13:24

Zhegrova, inizia l'avventura Juve

L'esterno kosovaro ormai ex Lilla è arrivato a Caselle dopo l'incastro di mercato ormai completato con Nico Gonzalez, in direzione Atletico Madrid, e si è recato al J-Medical per le svolgere le visite mediche. LEGGI TUTTO

13:12

Openda, svolta Juve!

Chiuso il colpo mercato, salta Kolo Muani: blitz di Comolli nella notte per l'attaccante belga del Lipsia, già in Italia per le visite mediche e la firma del contratto con i bianconeri. LEGGI TUTTO

13:00

Kolo Muani verso la Premier

Sfumato il ritorno alla Juve, dove ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione, l'attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain sarebbe finito nel mirino degli Spurs. LEGGI QUI

Hotel Sheraton San Siro, Milano