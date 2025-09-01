Calciomercato Juve e non solo, diretta: segui l'ultimo giorno di trattative

È scattata la frenesia da ultimo giorno di mercato: alle 20 in Italia - e nei principali campionati europei - suonerà il gong, che segnerà ufficialmente lo stop alle trattative. Da Kolo Muani a Rabiot, da Nico Gonzalez e Zhegrova a Sancho, Openda, Gimenez e Dovbyk, sono ancora molti i nodi da sciogliere. Vivremo insieme, colpo dopo colpo, questa intensa giornata.
14:00
Juve-Openda, le cifre
Ecco i termini dell'accordo tra i bianconeri e il Red Bull Lipsia: il calciatore si trasferirà a Torino in prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 42 e condizionato a determinati obiettivi sportivi.
13:48
Sancho resta in Premier
L'esterno inglese, inizialmente accostato alla Juventus, ma per tutta l'estate nel mirino della Roma, ha rifiutato l'ennesima offerta dei Friedkin:
13:36
Vlahovic, storia assurda
Mercato, psicanalisi e il gruppo Juve sano: dirigenza e allenatore non hanno mai dubitato delle qualità tecniche di Dusan, l'unico problema è di tipo economico.
13:24
Zhegrova, inizia l'avventura Juve
L'esterno kosovaro ormai ex Lilla è arrivato a Caselle dopo l'incastro di mercato ormai completato con Nico Gonzalez, in direzione Atletico Madrid, e si è recato al J-Medical per le svolgere le visite mediche.
13:12
Openda, svolta Juve!
Chiuso il colpo mercato, salta Kolo Muani: blitz di Comolli nella notte per l'attaccante belga del Lipsia, già in Italia per le visite mediche e la firma del contratto con i bianconeri.
13:00
Kolo Muani verso la Premier
Sfumato il ritorno alla Juve, dove ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione, l'attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain sarebbe finito nel mirino degli Spurs.