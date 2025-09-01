Kolo Muani verso la Premier: Tottenham in pressing! O’Riley al Marsiglia

Sfumato il ritorno alla Juventus, ora Kolo Muani deve trovare una nuova sistemazione a poche ore dal gong del mercato. Dopo essere stato tra gli obiettivi dei bianconeri per tutta le sessione estiva di calciomercato, l'attaccante francese è rimasto nella rosa di Luis Enrique pur sapendo di essere fuori dal progetto Psg. All'orizzonte, con gli ultimi istanti di mercato rimasti a disposizione, è il Tottenham ad aver fatto un sondaggio per Randal. Sarà dunque in Premier il suo futuro? Al momento gli Spurs hanno ricevuto un'apertura da parte del giocatore che è disposto a trasferirsi a Londra, resta da trovare la formula con il club parigino che vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo. Di sicuro si è sfilato dall'interesse per Kolo Muani il Newcastle che per sostituire Isak, passato al Liverpool con un accordo monstre, ha scelto di puntare su Wissa del Brentford.