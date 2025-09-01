Kolo Muani verso la Premier: Tottenham in pressing! O’Riley al Marsiglia

Sfumato il ritorno alla Juventus, ora Kolo Muani deve trovare una nuova sistemazione a poche ore dal gong del mercato. Dopo essere stato tra gli obiettivi dei bianconeri per tutta le sessione estiva di calciomercato, l'attaccante francese è rimasto nella rosa di Luis Enrique pur sapendo di essere fuori dal progetto Psg. All'orizzonte, con gli ultimi istanti di mercato rimasti a disposizione, è il Tottenham ad aver fatto un sondaggio per Randal. Sarà dunque in Premier il suo futuro? Al momento gli Spurs hanno ricevuto un'apertura da parte del giocatore che è disposto a trasferirsi a Londra, resta da trovare la formula con il club parigino che vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo. Di sicuro si è sfilato dall'interesse per Kolo Muani il Newcastle che per sostituire Isak, passato al Liverpool con un accordo monstre, ha scelto di puntare su Wissa del Brentford.
O'Riley al Marsiglia
Nel frattempo, un altro nome accostato a lungo ai colori bianconeri è riuscito a trovare una sistemazione: Matt O’Riley è un nuovo giocatore del Marsiglia. L'Olympique ha scelto il sostituto di Adrien Rabiot, tornato in Italia alla corte di Max Allegri nel Milan dopo il caos scatenato nello spogliatoio OM. Il club francese ha definito nella notte l'accordo col Brighton per il centrocampista danese con cittadinanza britannica, calciatore classe 2000 a lungo inseguito in questa finestra di calciomercato dalla Roma e soprattutto dalla Juventus. O'Riley, ieri in panchina contro il Manchester City ma titolare nelle prime due gare di campionato del Brighton con tanto di gol al Fulham, dovrebbe trasferirsi nel club di Ligue 1 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula diversa rispetto a quella che un anno fa fu utilizzata dal club inglese per acquistarlo dal Celtic: in quella occasione, i Seagulls pagarono poco meno di trenta milioni di euro.