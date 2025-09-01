Sfumato il ritorno alla Juventus, Kolo Muani ha trovato una nuova sistemazione a poche ore dal gong del mercato. Dopo essere stato tra gli obiettivi dei bianconeri per tutta le sessione estiva di calciomercato, l'attaccante francese ha scelto la sua nuova destinazione. Nel suo futuro - quantomeno fino a giugno 2026 - ci sarà il Tottenham, che a seguito del sondaggio effettuato per Randal, ha approfondito i discorsi con il Psg di Luis Enrique e concluso l'operazione che porterà l'attaccante francese ex Juve a vestire la maglia degli Spurs. La formula sembrerebbe essere quella del prestito annuale, con il calciatore che avrebbe fortemente richiesto la cessione, non rientrando nei piani del club parigino. Per i bianconeri la formula richiesta era quella di prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, formula che però il club francese ha deciso di non pretendere dagli Spurs. Nulla da fare per il Newcastle che, per sostituire Isak passato al Liverpool con un accordo monstre, ha scelto di puntare su Wissa del Brentford. Ad ogni modo, Kolo Muani approderà in Premier League.