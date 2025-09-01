Zhegrova, il benvenuto alla Juve glielo dà... Del Piero! Lo scatto con Alex è virale

Ultimi botti di calciomercato per la Juventus , che sul gong del calciomercato ha chiuso per Luis Openda ma anche per Edon Zhegrova . In particolare l'attaccante del Lilla , che si appresta a diventare un elemento importantissimo come ala, ancor prima che dal club bianconero è stato annunciato da... Alex Del Piero , che questa mattina è stato avvistato al J Medical facendo scatenare i tifosi sui social.

Zhegrova, il benvenuto Juve da Del Piero

Arlind Sadiku di ArtMotion, sui suoi canali social, ha pubblicato lo scatto che vede protagonisti Zhegrova e Del Piero, una foto realizzata evidentemente nelle scorse ore. Al post, che ha fatto impazzare i tifosi bianconeri, annessa la didascalia "La leggenda della Juventus Alessandro Del Piero dà il benvenuto a Edon Zhegrova. Visite mediche ok, annuncio ufficiale a breve!". Subito immersione totale in bianconero per il classe 1999, che questa mattina è arrivato a Torino e ha anche ricevuto il calore da parte dei tifosi juventini al suo arrivo al J Medical per le visite di routine. A fargli spazio Nico Gonzalez, che invece va all'Atletico Madrid di Diego Simeone.

