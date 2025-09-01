Tuttosport.com

Zhegrova, il benvenuto alla Juve glielo dà... Del Piero! Lo scatto con Alex è virale

L'attaccante classe 1999 arrivato in mattinata per le visite mediche: ad accoglierlo la bandiera bianconera
3 min
Zhegrovadel pierojuve

Ultimi botti di calciomercato per la Juventus, che sul gong del calciomercato ha chiuso per Luis Openda ma anche per Edon Zhegrova. In particolare l'attaccante del Lilla, che si appresta a diventare un elemento importantissimo come ala, ancor prima che dal club bianconero è stato annunciato da... Alex Del Piero, che questa mattina è stato avvistato al J Medical facendo scatenare i tifosi sui social.

Zhegrova, il benvenuto Juve da Del Piero

Arlind Sadiku di ArtMotion, sui suoi canali social, ha pubblicato lo scatto che vede protagonisti Zhegrova e Del Piero, una foto realizzata evidentemente nelle scorse ore. Al post, che ha fatto impazzare i tifosi bianconeri, annessa la didascalia "La leggenda della Juventus Alessandro Del Piero dà il benvenuto a Edon Zhegrova. Visite mediche ok, annuncio ufficiale a breve!". Subito immersione totale in bianconero per il classe 1999, che questa mattina è arrivato a Torino e ha anche ricevuto il calore da parte dei tifosi juventini al suo arrivo al J Medical per le visite di routine. A fargli spazio Nico Gonzalez, che invece va all'Atletico Madrid di Diego Simeone.

