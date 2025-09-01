Florea saluta la Juve: cessione a titolo definivo per il centrocampista

Andrei Florea saluta la Juventus e si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera calcistica. Il giovane centrocampista, classe 2005, è stato ceduto a titolo definitivo allo Zilina , club slovacco che milita nella massima serie nazionale, la Superliga. Il trasferimento è ora ufficiale, segnando così la fine dell’avventura bianconera per il calciatore cresciuto nel settore giovanile juventino. Con una solida esperienza maturata tra Primavera e una parentesi internazionale in Portogallo, Florea è pronto a confrontarsi con un nuovo contesto. Il suo percorso continua all’estero, dove cercherà di affermarsi a livello professionistico. Dunque per i bianconeri non solo gli arrivi di Openda e Zhegrova , ma anche le uscite dalle giovanili.

Gli inizi a Torino e la crescita nel vivaio bianconero

Nato a Rivoli, in provincia di Torino, il 30 maggio 2005, ma di origini romene, Florea ha compiuto tutta la trafila nel settore giovanile della Juventus. Dotato di ottima tecnica e visione di gioco, si è messo in mostra con la formazione Primavera, con cui ha collezionato 52 presenze complessive. Nella stagione 2023/24, in particolare, ha fatto registrare numeri interessanti: 4 reti e 5 assist in 19 apparizioni con l’Under 20. Le sue prestazioni gli hanno consentito di ottenere una chance all’estero già nel corso dell’ultima annata, quando, a gennaio, è passato in prestito all’Estoril, squadra portoghese della Primeira Liga, dove ha chiuso la stagione accumulando ulteriore esperienza.

Il passaggio allo Zilina e l’ufficialità della cessione

Con l’inizio della nuova stagione, la Juventus ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Andrei Florea allo Zilina. Il club slovacco, noto per la valorizzazione dei giovani talenti, ha accolto il centrocampista all’interno della sua rosa con l’obiettivo di farlo crescere ulteriormente nel panorama europeo. La scelta di puntare sulla Superliga rappresenta per Florea una nuova tappa importante nel suo sviluppo professionale, in un ambiente che potrà garantirgli continuità e visibilità. La Juventus, nel comunicato ufficiale ha scritto: "Cessione a titolo definitivo per Andrei Florea che saluta la Juventus: è ufficiale il passaggio del centrocampista allo Zilina, squadra slovacca che milita nella Superliga. In bocca al lupo per il futuro, Andrei!". Una nuova avventura comincia per il giovane talento italo-rumeno, che adesso guarda avanti con ambizione e determinazione.